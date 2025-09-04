In Folge 16 des Videoformats „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über den Halbfinalsieg gegen Munich – und erklärt, wie sein Team sich auf das ELF-Finale gegen die Vienna Vikings vorbereitet.

Mit einem überzeugenden 27:13-Sieg gegen die Munich Ravens hat Stuttgart Surge am vergangenen Wochenende den Einzug ins Finale der European League of Football (ELF) perfekt gemacht. Im Interview für Folge 16 von „Neues von Neuman“ blickt Head Coach Jordan Neuman auf die Partie zurück – und voraus auf das große Finale am Sonntag, 7. September, 15 Uhr in der MHP Arena Stuttgart gegen die Vienna Vikings.

Der Heimvorteil soll ein Faktor sein Mit dem Finale in der MHP Arena hat Surge den Heimvorteil auf seiner Seite. Neuman betont, das Team müsse nicht reisen und viele Zuschauer könnten auf der Seite von Stuttgart Surge stehen. Vor allem für die gebürtigen Stuttgarter im Team sei es ein besonderer Moment.

Vienna Vikings: Stark, talentiert, gefährlich

Der Gegner aus Wien ist für Neuman kein Unbekannter: Drei Jahre lang war er dort Offensive Coordinator, sein Verhältnis zu Vikings-Coach Chris Calaycay beschreibt er als freundschaftlich – man telefoniere regelmäßig. Wer Favorit sei, lässt Neuman offen: Die Einschätzung überlasse er den Fans. Sein Wunsch ist natürlich klar: Stuttgart Surge will jetzt auch den Titel.

