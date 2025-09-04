In Folge 16 des Videoformats „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über den Halbfinalsieg gegen Munich – und erklärt, wie sein Team sich auf das ELF-Finale gegen die Vienna Vikings vorbereitet.
Surge im Endspiel – mit Rückenwind ins Finale
Mit einem überzeugenden 27:13-Sieg gegen die Munich Ravens hat Stuttgart Surge am vergangenen Wochenende den Einzug ins Finale der European League of Football (ELF) perfekt gemacht. Im Interview für Folge 16 von „Neues von Neuman“ blickt Head Coach Jordan Neuman auf die Partie zurück – und voraus auf das große Finale am Sonntag, 7. September, 15 Uhr in der MHP Arena Stuttgart gegen die Vienna Vikings.