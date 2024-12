Neues Restaurant in Stuttgart-Vaihingen: Weniger gucken, mehr schmecken im KB Rabbit

5 Das KB Rabbit am Vaihinger Markt ist eines der wenigen Stuttgarter Lokale, in dem man direkt am Tisch grillen kann. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Indoor-Grillen: Am Vaihinger Markt hat ein chinesisches Barbecue-Restaurant eröffnet. Der Grill ist in den Tisch eingelassen, die Zutaten werden selbst gegrillt. Ein tolles Entertainment für Freunde, findet unsere Restauranttesterin Petra Xayaphoum.











Link kopiert



Ganz neu ist das KB Rabbit – ausgeschrieben Kao Ba, was auf Deutsch soviel wie „Grill Bar“ bedeutet – am Vaihinger Markt nicht. Bei der chinesischen Community in Stuttgart-Vaihingen scheint sich die Botschaft in den vergangenen Monaten zumindest schon gut herumgesprochen zu haben, an den Tischen des Chinese-Barbecue-Restaurants sitzen vorwiegend Chinesen und Chinesinnen, auch die zuvorkommende Bedienung spricht fließend Chinesisch.