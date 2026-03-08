Hotpot bringt Menschen zusammen: Am Tisch wird geteilt, geredet und vor allem genossen. Nun auch in Stuttgart im Hong Deng Ji, wo eine ganz besondere Variante serviert wird.

Kenner der chinesischen Küche wird es geschmerzt haben, als das Fu Gui Fang in der Schulstraße geschlossen hat. Doch keine Sorge, der Nachfolger Hong Deng Ji bringt eine kulinarische Spezialität aus der Provinz Guizhou in die Stuttgarter Innenstadt: Hotpot, dessen Basis eine charakteristische fermentierte Brühe ist – und führt so das Unverfälschte weiter. Im Gegensatz zu den oft öligen und sehr scharfen Varianten anderer Hotpots ist die Guizhou-Version leichter und frischer. Sie schmeckt dezent säuerlich, zugleich schön würzig.

Das Konzept lebt, ähnlich wie beim Raclette oder Fondue, vom Teilen und von Entschleunigung. Man muss Zeit mitbringen. Schon die Bestellung dauert – denn die Auswahl ist überbordend. Zum Glück bietet der sehr freundliche Service Entscheidungshilfe an und erklärt geduldig, wie das Ganze funktioniert: Brühe wählen (fermentiert, Tomaten- oder Hühnerbrühe), Zutaten aussuchen, Garzeiten beachten. Eigentlich simpel.

Am Testabend hat es viele chinesische Gäste ins Hong Deng Ji gezogen – auch das spricht für Authentizität. Dass auf der Karte unter anderem Hühnerfüße, gestocktes Entenblut und Rinderarterien stehen, unterstreicht diese.

Der Hotpot wird im Hong Deng Ji übers Tablet bestellt

Wir sind jedoch wenig experimentierfreudig und entscheiden uns für das kleine Menü für zwei (69 Euro) mit fermentierter sowie mit einer leichten Hühnerbrühe (letzteres für sechs Euro extra, das nächste Mal würde uns die Sauersuppe reichen). Bestellt wird übers Tablet.

Das Menü erweist sich als reichhaltig. Nach und nach wandern dünne, rohe Rindfleisch- und Hühnerfleischscheiben (gekocht dann butterzart), Pak Choi und Chinakohl, Fischbällchen und Garnelen sowie handgemachte Nudeln in den Topf, der in einer Kuhle direkt am Tisch versenkt ist und das Sitzen ein wenig einschränkt. Zudem garen in der brodelnden Brühe Pilze, die kunstvoll als kleine Waldlandschaft angerichtet an den Tisch kommen.

Hotpot in Stuttgart: ein gemeinsames Erlebnis

Die Zutaten fischt man mit Stäbchen aus der Suppe, zuweilen geht auch mal was „verloren“. Dafür gibt’s dann Schaumkellen und Schöpflöffel, mit der man zwischendurch oder am Schluss die Suppe zum Schlürfen ins Schälchen füllt. Gemeinsam probiert man sich durch verschiedene Kombinationen, angereichert mit allerhand Kräutern und Sößchen vom Büffet – entweder fertig gemixt oder etwa aus Chili, Knoblauch, fermentierter Tofu-Paste und Sesamöl selbst zusammengerührt. Jede Runde schmeckt ein wenig anders, aber immer ganz wunderbar.

Das Hong Deng Ji ist in der Schulstraße. Foto: Y/ann Lange

Gut zweieinhalb Stunden dauert das gesellige, unkomplizierte Kochen am Tisch – eine kulinarische Erfahrung, die sich von der sonst üblichen Asia-Gastro wohltuend abhebt. Ganz günstig ist die Sache allerdings nicht: Das Menü samt Versuchsteller, der für 13 Euro unter anderem mit Tofu-Haut, Fisch-Tofu, Mu-Err-Pilzen und Lotus-Wurzel aufwartet, kommt mit zwei Getränken (chinesische Kräuterlimo und Wasser) auf fast 100 Euro. Doch es lohnt sich. Zumal man sich im schicken Ambiente des Hong Deng Ji, was sinngemäß „Geschichte der roten Laterne“ bedeutet, unter roten Lampions und schwarzen, an der Decke aufgehängten Stoffbahnen auch wohl fühlt.

Hong Deng Ju, Schulstraße 45, Stuttgart-Mitte, Telefon 07 11 / 58 53 48 15, Öffnungszeiten: So bis Do von 11.30 bis 22 Uhr, Fr und Sa 11.30 bis 23 Uhr. www.hongdengjide

Info

Sonstiges

Das Restaurant bietet Bar- und Kartenzahlung an. Man kommt am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer mit dem Auto in die Innenstadt fährt: etwa im Parkhaus Neue Brücke oder in der Tiefgarage am Schillerplatz parken. Für die Draußensaison: Es gibt auch Sitzplätze im Freien.

Bewertung

Küche: Vier Sterne Service: Vier SterneAtmosphäre: Drei Sterne(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)