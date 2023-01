1 Der Chef Xuan Long Hoang (links) hat familiäre Unterstützung durch seine beiden Cousins hinterm Tresen Foto: Caroline Holowiecki

Kürzlich hat in Plattenhardt ein neues Restaurant mit vietnamesischen Gerichten und Sushi eröffnet. Das Besondere: Die halbe Speisekarte ist explizit vegan.















Die Eröffnung war klammheimlich, dennoch sind bereits viele Filderstädter auf das Chiko aufmerksam geworden. Am 1. Dezember hat das Restaurant in Plattenhardt aufgemacht. Täglich kann man hier Gerichte aus der Heimat des vietnamesischen Inhabers Xuan Long Hoang essen, außerdem gibt es Sushi.

Das Besondere: Im Chiko ist die halbe Speisekarte explizit vegan. „Living vegan“ steht in Leuchtbuchstaben hinter der Theke. Wer sich frei von Tierprodukten ernährt, findet Reis- und Nudelgerichte, Suppen, aber auch eine üppige Sushi-Auswahl. Statt Fisch sind die kleinen Reisröllchen mit Mango, Roter Beete, veganem Frischkäse oder eingelegtem Kürbis bestückt. „Das schmeckt auch mir als Nicht-Veganerin“, sagt Xuan Long Hoangs Cousine Thi Thanh Thuy Nguyen. Und überhaupt: Die Menschen verzichteten zunehmend auf Fleisch. Das merke man in allen Chiko-Filialen. „Veganer gibt es immer mehr. Viele kommen auf Empfehlung zu uns“, erklärt die 38-Jährige. Sie betont: Das Ziel sei es, dass jeder auf der Speisekarte fündig werde.

Das Plattenhardter Chiko ist das dritte Restaurant dieses Namens, das der 35-jährige Xuan Long Hoang seit 2017 eröffnet hat. Die ersten beiden Filialen sind in Reutlingen und Schwäbisch Gmünd. Der neue Standort gefalle ihm gut, „das ist ein schöner Platz“, sagt er. Im Sommer könne man draußen bewirten, nach Reutlingen sei auch nicht weit. „In Filderstadt hat so was noch gefehlt“, findet Thi Thanh Thuy Nguyen. Tatsächlich: Das Restaurant in zweiter Reihe an der Uhlbergstraße wird nach kurzer Zeit gut angenommen, davon zeugen etliche positive Online-Bewertungen. „Da sind wir sehr positiv überrascht, dass es so schnell ging. Wir freuen uns, dass Filderstadt Chiko so schnell unterstützt“, sagt Thi Thanh Thuy Nguyen.

Im Restaurant dreht sich viel um die Familie

Bis vor Kurzem gab es an der Stelle ein anderes asiatisches Lokal. Xuan Long Hoang und ein 15-köpfiges Team haben die Räume komplett umgebaut, einen neuen Boden verlegt, neue Lampen und Glitzerlichter in den Fenstern aufgehängt und neue Möbel für 66 Personen aufgestellt. Einen Monat habe die Rundum-Schönheitskur gedauert. Herzstück im Chiko ist seither die überdimensionale Wandmalerei am hinteren Ende des Restaurants. Sie zeigt die Altstadt von Tokio in der Kirschblüte. Eine Cousine sei extra aus Berlin gekommen und habe die Wand bemalt. Überhaupt dreht sich im Chiko vieles um die Familie. Hinterm Tresen in Plattenhardt stehen zwei Cousins von Xuan Long Hoang, die Cousine Thi Thanh Thuy Nguyen ist für die Filiale in Schwäbisch Gmünd zuständig.

Entsprechend ist auch der Name Chiko ein persönlicher. Xuan Long Hoangs Hund heißt so, wie der lachend sagt. Der 35-Jährige aus der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi freut sich drauf, in seinem Restaurant seine Ideen auszuleben und eigene Kreationen anzubieten. Entsprechend werde auch die Speisekarte immer wieder wechseln. „Wenn Dinge bei den Kunden gut ankommen, werden wir sie behalten“, sagt Thi Thanh Thuy Nguyen. Die Besucher seien eingeladen, den Sushi-Profis an der Theke bei der Zubereitung zuzuschauen. Sie sagt: „Viele Kinder finden das ganz toll.“