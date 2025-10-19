Neues Restaurant in Leonberg: Im Gioia überzeugt das Saltimbocca, aber nicht das Safranrisotto

In Leonberg gibt es ein neues italienisches Restaurant. Hält die ambitionierte Karte, was sie verspricht? Kathrin Waldow hat das Gioia getestet.
Zwischen dem Kino Traumpalast und dem Bowlingcenter in Leonberg führt eine Treppe nach oben, direkt ins neue italienische Restaurant Gioia (auf deutsch: Freude). Hier empfängt ein offener, modern gestalteter und in warmes Licht getönter Raum die Gäste. Die Tische sind akkurat gedeckt, der Service äußerst zuvorkommend. Im bis fast auf den letzten Platz belegten Lokal geht es geschäftig zu. Pizzen auf großen Tellern werden serviert, Pasta aus dem Parmesanleib am Tisch zubereitet. Neben Klassikern der italienischen Küche wird auch auf Außergewöhnliches gesetzt wie ein Blick in die Karte offenbart: etwa auf Bisteca a la Fiorentina mit Trüffel (T-Bone Steak vom weißen Rind aus der Toskana) oder Pasta an Zitronensoße mit Gelbflossenthunfisch-Tartar und gerösteten Pistazien. Da kann die Auswahl schwer fallen.