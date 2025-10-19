Neues Restaurant in Leonberg: Im Gioia überzeugt das Saltimbocca, aber nicht das Safranrisotto

In Leonberg gibt es ein neues italienisches Restaurant. Hält die ambitionierte Karte, was sie verspricht? Kathrin Waldow hat das Gioia getestet.

Zwischen dem Kino Traumpalast und dem Bowlingcenter in Leonberg führt eine Treppe nach oben, direkt ins neue italienische Restaurant Gioia (auf deutsch: Freude). Hier empfängt ein offener, modern gestalteter und in warmes Licht getönter Raum die Gäste. Die Tische sind akkurat gedeckt, der Service äußerst zuvorkommend. Im bis fast auf den letzten Platz belegten Lokal geht es geschäftig zu. Pizzen auf großen Tellern werden serviert, Pasta aus dem Parmesanleib am Tisch zubereitet. Neben Klassikern der italienischen Küche wird auch auf Außergewöhnliches gesetzt wie ein Blick in die Karte offenbart: etwa auf Bisteca a la Fiorentina mit Trüffel (T-Bone Steak vom weißen Rind aus der Toskana) oder Pasta an Zitronensoße mit Gelbflossenthunfisch-Tartar und gerösteten Pistazien. Da kann die Auswahl schwer fallen.

Klassiker und Neuinterpretationen Doch es gibt reichlich Empfehlungen auf der Karte, wie etwa den Aperitivo Casa Gioia (0,2 l, 8,90 Euro), eine Spritz-Variante, die mit bittersüßen Aromen punktet. Nach dem ersten Schluck fällt die Wahl der Gerichte gleich leichter. Ein Klassiker macht an diesem Abend den Anfang: Vitello tonnato (17,90 Euro) in hauseigener Zusammenstellung. Das Kalbfleisch trumpft durch seine Zartheit auf, wird begleitet von einer mayonnaiseartigen Creme, sowie gewürfeltem Thunfisch und reichlich Kapern. Doch die Vorspeise lässt den Wunsch nach einer kräftigen Thunfischsoße, wie sie dieses Gericht traditionell bietet, offen. Vorspeise Nummer zwei, einem soliden Lachstatar an Limonen Ajoli mit Wildkräutersalat (16,90 Euro), fehlt es ebenfalls etwas an Pfiff.

Das Hauptgericht, Saltimbocca alla romana (27, 90 Euro), ist eine runde Sache. Geschmacklich passt alles zusammen: Die Kalbsschnitzel sind zart, die Kräuter- und Schinkenkomponente ist kräftig, die Rosmarinkartoffeln sind kross und aromatisch, frische Blumenkohlröschen und Möhren sorgen für Vitamine und Farbe – ein Genuss. Der Fischteller mit Safranrisotto und Wildgemüse (32,90 Euro) kann auf diesem Niveau nicht mithalten: Dem Risotto fehlt es neben Geschmack vor allem an der typischen Konsistenz, den Fischfilets an Raffinesse und Würze. Auf den Punkt und pfiffig gewürzt sind die Jakobsmuscheln sowie die Garnelen, die sich geschmacklich vom Rest abheben und das Gericht aufwerten. Dennoch wäre auf dem Teller weniger mehr gewesen.

Preis-Leistungs-Verhältnis enttäuscht

Den Abschluss macht ein sehr süßes, intensives Limonensorbet (3,50). Unser Fazit: Die Ambitionen im Gioia in Leonberg sind hoch. Die Ergebnisse auf dem Teller gelangen kaum an dieses hohe Level, das Preis-Leistungs-Verhältnis enttäuscht. Bei einem zweiten Besuch würden wir uns auf Pizza und Pastagerichte konzentrieren.

Gioia, Neue Ramtelstraße 2, Leonberg, 07152/56 97 569. Geöffnet Montag bis Freitag 17 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 23 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr. www.gioia-leonberg.de

Bewertung

Essen: 3 Sterne Service: 4 SterneAtmosphäre: 3 Sterne

Legende

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern