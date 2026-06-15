Neues Rauchverbot an Schulen: Thema verfehlt, 6, setzen – warum eine Raucherecke die bessere Lösung wäre

Das neue Landesnichtrauchergesetz gehe am Ziel vorbei, sagen die geschäftsführenden Rektoren der beruflichen Schulen in Stuttgart. Das sind ihre Argumente.

Die einen empfinden es als Fortschritt für den Gesundheitsschutz, die anderen als Gängelung: das neue Landesnichtrauchergesetz für Baden-Württemberg. Dieses gilt seit dem 1. Juni 2026. Das Ziel ist es, „den Gesundheitsschutz weiter zu stärken“ und „insbesondere Kinder, Jugendliche und vulnerable Personen besser vor den Risiken des Passivrauchens zu schützen“. So steht es auf der Internetseite der Landesregierung. Die Neuregelung gilt auch für Schulen, Raucherecken auf Schulhöfen gehören damit der Vergangenheit an.

Zumindest an den beruflichen Schulen waren diese bis zuletzt noch sehr weit verbreitet. In Stuttgart habe es bis auf wenige Ausnahmen an allen Schulen ausgewiesene Raucherzonen gegeben, sagt Felix Winkler. Er ist Rektor der Schule für Farbe und Gestaltung sowie geschäftsführender Schulleiter der gewerblichen, hauswirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Schulen in Stuttgart. „Da rund 80 Prozent unserer Schülerschaft volljährig ist, hielten wir die Raucherzonen in Randbereichen, in denen wenig Durchgangsverkehr herrscht und Nichtraucher nicht belästigt werden, für vertretbar“, sagt Winkler und fügt hinzu: Diese Raucherzonen seien in der Vergangenheit in aufwändigen Abstimmungsprozessen etabliert und anerkannt worden – und nun wieder aufgehoben worden.

Warum der Rektor dem neuen Gesetz nicht viel abgewinnen kann

Felix Winkler macht keinen Hehl daraus, dass er der Neuregelung – zumindest in Bezug auf die beruflichen Schulen – nicht viel abgewinnen kann. „Aus meiner Sicht erreicht hier das neue Landesnichtraucherschutzgesetz nicht das, wofür es eigentlich vorgesehen war“, sagt er. Dabei geht es ihm vor allem um zwei Punkte.

Zum einen sei an einer beruflichen Schule mit rund 1000 Schülerinnen und Schülern, darunter etwa 100 Raucherinnen und Raucher, eine flächendeckende Überwachung des gesamten Geländes kaum leistbar. Und was soll passieren, wenn ein Lehrer einen erwachsenen Schüler beim Rauchen erwischt? Man bitte dann den Schüler darum, dies doch lieber außerhalb des Schulgeländes zu tun, sagt Winkler. Rechtliche Konsequenzen im Sinne der Androhung von Schulverweisen seien bislang jedenfalls nicht vorgesehen, „da wir die Anwesenheit aller unserer Schülerinnen und Schüler, auch der rauchenden, sehr schätzen“.

Felix Winkler ist geschäftsführender Schulleiter der gewerblichen, hauswirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Schulen in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zum anderen werden rauchende Schüler nicht plötzlich zu Nichtrauchern, nur weil es ein neues Gesetz gibt. Wenn sie sich auf dem Pausenhof keine Zigarette mehr anzünden dürfen, tun sie das auf der Straße vor der Schule. „Wenn sich Trauben von rauchenden Schülerinnen und Schülern künftig auf öffentlichen Gehwegen tummeln, führt das zwangsläufig zu Engpässen und einer Verschlechterung der Situation für Nichtraucher, die sich dann durch Rauchwolken bewegen müssen“, sagt Felix Winkler. Auch Anwohner würden sich dadurch gestört fühlen. Zudem würden die Kippen oft nicht sachgerecht entsorgt, sondern achtlos auf den Boden geworfen werden, was ein Problem für die Umwelt sei. „Wohlüberlegte und gezielt ausgewiesene Raucherzonen in Randbereichen waren hier zielführendere Lösungen in der Vergangenheit“, findet Felix Winkler.

Per Durchsage wird auf Rauchverbot hingewiesen

Rainer Denz, geschäftsführender Schulleiter der kaufmännischen Schulen in Stuttgart, sieht das ähnlich. Bis Monatsanfang habe es auf den Pausenhöfen noch Raucherecken gegeben. Nun müssten die Schülerinnen und Schüler das Gelände verlassen, wenn sie sich eine Zigarette anstecken wollen. An seiner Schule, der Kaufmännischen Schule Stuttgart-Nord, werde aktuell noch jeden Morgen per Lautsprecherdurchsage auf das neue Rauchverbot hingewiesen. Die Lehrerkollegien seien angehalten, das zu kontrollieren.

Wenn jemand beim Rauchen auf dem Pausenhof erwischt werde, seien Konsequenzen nach Paragraf 90 Schulgesetz möglich. „Ich könnte den Schüler zum Beispiel nachsitzen lassen“, sagt Denz. Das aber sei Theorie, in der Praxis würde er eher zum Gespräch bitten, wenn ein Schüler wiederholt auf dem Schulgelände mit Zigarette im Mund angetroffen werden würde. Aktuell werde das Rauchverbot aber sehr gut akzeptiert. „Das hat uns ehrlich gesagt gewundert“, räumt Rainer Denz ein.

Fakt sei aber auch: „Weniger geraucht wird dadurch nicht.“ Die Schülerinnen und Schüler würden sich nun auf dem Gehweg vor der Schule drängen, nicht alle würden ihre Kippe anschließend sachgemäß entsorgen. „Und meine Schule befindet sich am Fuße des Killesbergs“, gibt Rainer Denz zu bedenken. Anwohner hätten sich schon früher bei der Stadt über rauchende Schüler und Kippen auf dem Gehweg beschwert und gelbe Karten an die Stadt geschickt mit der Forderung, dass das Ordnungsamt vorbeischauen solle. Verbessern werde sich diese Situation nun kaum, schätzt der Schulleiter. Vor den Risiken des Passivrauchens besser zu schützen, sei ein guter Ansatz, betont er. „Aber gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht.“

In Deutschland raucht knapp ein Fünftel der Bevölkerung. Dies geht aus aktuellen Daten hervor, welche das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai veröffentlichte. Demnach haben im Jahr 2025 gut 19 Prozent der Menschen ab 15 Jahren zumindest gelegentlich geraucht. Der Anteil der Raucherinnen und Raucher ist damit im Vergleich zum Jahr 2021 nahezu gleichgeblieben, damals betrug er 18,9 Prozent. Im Jahr 2017 war mit einem Anteil von 22,4 Prozent an der bundesdeutschen Bevölkerung noch etwas mehr geraucht worden.

Besorgniserregend ist, dass wieder mehr jüngere Menschen zur Zigarette greifen. Im Jahr 2025 rauchten 15,6 Prozent der 15- bis 24-Jährigen zumindest gelegentlich. Vier Jahre zuvor hatte der Anteil bei 14,5 Prozent gelegen. Besonders beliebt bei jüngeren Menschen sind sogenannte Vapes. Gemeint sind moderne E-Zigaretten. Die batteriebetriebenen Geräte erhitzen und verdampfen eine aromatisierte Flüssigkeit, das sogenannte „Liquid“, die in den meisten Fällen auch Nikotin enthält. Anstatt den Tabak zu verbrennen, inhalieren Konsumenten das Aerosol. Auch Felix Winkler sagt, dass der Konsum von Vapes in den vergangenen Jahren zugenommen habe.

Nicht nur auf Pausenhöfen darf seit dem 1. Juni nicht mehr geraucht werden. Das neue Gesetz gilt ebenso:

in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen

auf öffentlichen Kinderspielplätzen

an Bus- und Straßenbahnhaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs

sowie in bestimmten Außenbereichen von Zoos, Freizeitparks und Freibädern

und umfasst dabei auch E-Zigaretten, Tabakerhitzer sowie vergleichbare Produkte unabhängig vom Nikotin- oder Cannabisgehalt. Verstöße gegen das Rauchverbot können mit Bußgeldern von bis zu 200 Euro, im Wiederholungsfall von bis zu 500 Euro geahndet werden.