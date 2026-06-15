Neues Rauchverbot an Schulen: Thema verfehlt, 6, setzen – warum eine Raucherecke die bessere Lösung wäre

Das neue Landesnichtrauchergesetz gehe am Ziel vorbei, sagen die geschäftsführenden Rektoren der beruflichen Schulen in Stuttgart. Das sind ihre Argumente.
Die einen empfinden es als Fortschritt für den Gesundheitsschutz, die anderen als Gängelung: das neue Landesnichtrauchergesetz für Baden-Württemberg. Dieses gilt seit dem 1. Juni 2026. Das Ziel ist es, „den Gesundheitsschutz weiter zu stärken“ und „insbesondere Kinder, Jugendliche und vulnerable Personen besser vor den Risiken des Passivrauchens zu schützen“. So steht es auf der Internetseite der Landesregierung. Die Neuregelung gilt auch für Schulen, Raucherecken auf Schulhöfen gehören damit der Vergangenheit an.