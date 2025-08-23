Neues Quartier in Stuttgart: Verwahrlostes Viertel in Bad Cannstatt – Stadt will 2026 ran

Heute ist das Bahnhofsquartier in Bad Cannstatt ein heruntergekommenes Durchgangsviertel. Das könnte sich ab nächstem Jahr ändern.
Die Pforte nach Bad Cannstatt, das Bahnhofsquartier, hat schon bessere Zeiten erlebt. Das heruntergekommende Viertel gilt in vielen Bereichen als städtebaulicher Schandfleck. Doch die Stadt hat Pläne, die Flächen zwischen dem Wilhelmsplatz, der Eisenbahn- und der Bahnhofstraße in den kommenden Jahren in einen lebendigen und vielseitig nutzbaren Stadtraum umzugestalten.