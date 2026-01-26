Neues Liebesglück nach Ehe-Aus: Eric Stehfest bestätigt Beziehung mit Franziska Temme

Wenige Monate nach dem Ehe-Aus mit Edith Stehfest ist Eric Stehfest wieder vergeben: Mit einem Pärchenfoto auf Instagram bestätigt der Ex-"GZSZ"-Star seine Beziehung zur einstigen "Bachelor"-Kandidatin Franziska Temme.

Die Gerüchte haben ein Ende: Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (30) sind tatsächlich ein Paar. Mit einem Foto auf Instagram machen die beiden Realitystars ihre Beziehung öffentlich. "Wer hätte gedacht, was man unter Palmen alles findet", heißt es in Anspielung auf das TV-Format "Promis unter Palmen" zu dem Bild. In der Show, die ab dem 16. Februar in Sat.1 ausgestrahlt wird, lernten sich die beiden kennen. Auch Stehfests Ex Edith (31) nahm an der Sendung teil.

"Wir hatten es nicht leicht. Alles sprach dagegen und trotzdem stehen wir hier", heißt in dem Kommentar zu dem Schnappschuss weiter, auf dem der Schauspieler die Hand um die Hüfte seiner TV-Kollegin gelegt hat. Alles habe "mit einem kleinen Fingerschwur" begonnen.

Erster gemeinsamer Auftritt auf Dschungelparty

Bereits zwei Tage vor dem Instagram-Outing hatten sich Stehfest und Temme gemeinsam auf der Dschungelparty von Julian F.M. Stoeckel in Berlin gezeigt. Auf die Frage, ob man ihm zur neuen Liebe gratulieren könne, antwortete der ehemalige "GZSZ"-Darsteller gegenüber RTL noch zurückhaltend: "Weiß ich nicht." Gleichzeitig betonte er jedoch: "Franzi und ich verstehen uns wirklich sehr gut und wir gehen es ganz langsam an."

Für Franziska Temme hat es damit also doch noch geklappt mit der Liebe im TV: Die 30-Jährige buhlte 2022 bei "Der Bachelor" um das Herz von Dominik Stuckmann und war danach in Formaten wie "Bachelor in Paradise", "Ex on the Beach" und "Reality Queens" zu sehen.

Trennung von Edith Stehfest

Im September 2025 hatten Eric und Edith Stehfest ihre Trennung nach rund zehn Jahren Beziehung bekannt gegeben. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news gewährte der Schauspieler, der an paranoider Schizophrenie leidet, wenig später Einblicke in die Hintergründe des Ehe-Aus. "Die letzten Jahre waren sehr belastend, weil Edith selbst auch mit psychischen Störungen zu kämpfen hat", erklärte er offen. "Wir haben uns gegenseitig nicht mehr gutgetan, weil es dann doch immer einen stabilen Part braucht, der Sicherheit vermitteln kann."

Das Ex-Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, teilte danach öffentlich gegeneinander aus. Inzwischen habe sich das Verhältnis nach einer "schwierigen Zeit" jedoch entspannt, verriet er RTL. Auch Edith habe mittlerweile einen neuen Partner an ihrer Seite. "Sie wirkt wieder besser. Und das freut mich, wenn sie jemanden gefunden hat, der ihr guttut", so Stehfest.