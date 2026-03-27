Neues Liebesglück: Marc-André ter Stegen wird wieder Vater

Der Fußballprofi Marc-André ter Stegen hat bei Instagram verkündet, dass er erneut Vater wird. Es ist das erste gemeinsame Kind mit Partnerin Ona Sellarès.

Marc-André ter Stegen (33) wird zum dritten Mal Vater. Gemeinsam mit Partnerin Ona Sellarès verkündete er die Baby-News in einem Instagram-Post. "Voller Liebe", heißt es zu einem gemeinsamen Schwarz-Weiß-Bild des Paares. Darauf küssen sich die beiden und die werdende Mutter hält ein Ultraschallbild in die Kamera. Für den deutschen Fußballtorhüter ist es das dritte Kind.

Zwei Söhne aus seiner Ehe Der Fußballprofi hatte im März 2025 die Trennung von seiner Ehefrau bekanntgegeben. "Nach reiflicher Überlegung haben Dani und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen", hieß es in einem Statement der beiden, das unter anderem auf Instagram in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Wie man sich vorstellen könne, habe es sich um "keine einfache Entscheidung" gehandelt, erklärten Marc-André und Daniela ter Stegen.

Beide seien jedoch "der Ansicht, dass es der beste Schritt für uns ist". Das Ziel von Daniela und Marc-André ter Stegen sei es, "das Beste für unsere Kinder zu tun und sicherzustellen, dass sie weiterhin ein liebevolles und stabiles Umfeld besitzen". Die beiden möchten als Eltern zusammenarbeiten und sich "gegenseitig mit Respekt und Wertschätzung behandeln".

Der Torhüter hatte Ende 2019 auf seinem Instagram-Account mitgeteilt, dass das Paar seinen Sohn Ben bekommen hat. Im Februar 2024 verkündeten sie ebenfalls auf der Social-Media-Plattform stolz, dass ein zweiter gemeinsamer Sohn, der auf den Namen Tom hört, kurz zuvor zur Welt gekommen war. Die beiden hatten 2017 geheiratet und waren Medienberichten zufolge zuvor bereits mehrere Jahre zusammen.

Im Juli 2025 zeigte sich ter Stegen mit seiner neuen Partnerin bei Instagram und schrieb zu einem romantischen Schwarz-Weiß-Bild: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz! Lass uns weiterhin gemeinsam Abenteuer erleben. Ich liebe dich."