Neues Liebesglück: Marc-André ter Stegen wird wieder Vater

Der Fußballprofi Marc-André ter Stegen hat bei Instagram verkündet, dass er erneut Vater wird. Es ist das erste gemeinsame Kind mit Partnerin Ona Sellarès.
Marc-André ter Stegen (33) wird zum dritten Mal Vater. Gemeinsam mit Partnerin Ona Sellarès verkündete er die Baby-News in einem Instagram-Post. "Voller Liebe", heißt es zu einem gemeinsamen Schwarz-Weiß-Bild des Paares. Darauf küssen sich die beiden und die werdende Mutter hält ein Ultraschallbild in die Kamera. Für den deutschen Fußballtorhüter ist es das dritte Kind.