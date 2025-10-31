Benjamin Bieneck hat sich vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" verabschiedet. An diesem Freitag hatte der Moderator seine letzte Sendung und will nun "ein neues Kapitel" aufschlagen.
Benjamin Bieneck (42) ist nicht mehr länger Teil des Moderationsteams vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen". "Heute hat Benji seine letzte Sendung beim Sat.1 Frühstücksfernsehen moderiert", hieß es am Freitag in einem Instagram-Post der Sendung. "Er schlägt ein neues Kapitel auf und widmet sich künftig anderen Projekten. Wir wünschen ihm alles Gute!"