Neues iPhone einrichten: Wann SIM-Karte einlegen?

Beim Einrichten eines neuen iPhones im WLAN ist der Zeitpunkt, wann Sie die SIM-Karte einlegen, nicht entscheidend. Sie haben die Wahl: Entweder legen Sie die SIM-Karte direkt vor Beginn der Einrichtung ein oder erst danach. Solange das iPhone eine aktive Internetverbindung über WLAN hat, können alle wesentlichen Einrichtungsschritte auch ohne eingelegte SIM-Karte durchgeführt werden.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Ihr iPhone ohne WLAN und nur über das mobile Netz einrichten möchten, muss die SIM-Karte bereits vorher eingelegt und aktiviert sein. Andernfalls können Sie die Einrichtung nicht fortsetzen, da das iPhone keine mobile Datenverbindung aufbauen kann.

Physische SIM-Karte und eSIM aktivieren

Die Aktivierung einer physischen SIM-Karte ist in der Regel simpel: Sie legen die Karte in den dafür vorgesehenen Schacht am iPhone ein, und das Gerät erkennt die SIM automatisch. Bei einer eSIM – einer fest im Gerät integrierten, digitalen SIM-Karte – benötigen Sie dagegen einen Aktivierungscode von Ihrem Mobilfunkanbieter. Die meisten Anbieter stellen diesen per QR-Code oder in ihrem Kundenportal bereit. Nach dem Scannen des Codes ist die eSIM aktiviert, und Sie können Ihr neues iPhone wie gewohnt nutzen. Eine Anleitung dazu finden Sie auch hier.

Achtung bei einem Nummernwechsel

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie im Zuge des iPhone-Wechsels auch Ihre Telefonnummer ändern. Apps, die eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) nutzen, erfordern oft den Zugriff auf Ihre alte Nummer, um sich nach dem Wechsel korrekt einzuloggen. Finanz-Apps und andere sicherheitskritische Anwendungen verlangen meist, dass Sie Ihre Identität mithilfe eines Codes bestätigen, der an Ihre alte Telefonnummer gesendet wird.

Daher ist es besonders wichtig, dass Sie bei einem Wechsel die Anweisungen der jeweiligen App zum Übertragen von 2FA-Daten genau beachten. Bei einigen Anwendungen, insbesondere bei Online-Banking-Apps, kann es hilfreich sein, den Wechsel des Smartphones und der Nummer mit dem Anbieter direkt abzustimmen, um keine wichtigen Schritte zu übersehen.

Apps mit Zwei-Faktor-Authentifizierung sicher umziehen

Der sichere Transfer von Apps mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ist essenziell, um weiterhin Zugang zu Ihren Daten zu haben. Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie Folgendes beachten: