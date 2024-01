Neues Gymnasium Leibniz in Stuttgart-Feuerbach: Schulleiter überraschend verstorben

1 Seit 2020 war Stefan Warthmann Schulleiter in Feuerbach. Foto: z

Der 53-jährige Stefan Warthmann ist eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Die Trauer am Neuen Gymnasium Leibniz in Stuttgart-Feuerbach ist groß. Am Mittwoch findet ein schulinterner Gottesdienst statt.











Link kopiert



„In tiefer Bestürzung erreichte uns am Samstag die Nachricht, dass unser Schulleiter Herr Dr. Stefan Warthmann vor wenigen Tagen verstorben ist. Viel zu früh und für alle überraschend ist er aus unserer Mitte gerissen worden. Erfüllt von tiefer Trauer sind unsere Gedanken bei seinem Ehemann und seiner Familie.“ Seit Montag sind diese bewegenden Zeilen auf der Internetseite des Neuen Gymnasiums Leibniz in Feuerbach zu finden. Einen Tag zuvor informierten der Elternbeirat und das Kollegium die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern: „Erfüllt von tiefer Trauer versuchen wir nun, Schritt für Schritt weiterzugehen. Jeder Mensch geht mit so einem Ereignis individuell um. Manche stürzen sich in die Arbeit, um sich abzulenken, manche wollen für sich sein und suchen die Stille. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es am Montag zu vermehrtem Unterrichtsausfall kommen wird.“ Man wolle vermeiden, dass die Information über den Todesfall die Schüler und Schülerinnen im Klassenzimmer trifft, sondern zu Hause, im geschützten Raum. „Daher bitten wir Sie, liebe Eltern, den Tod von Herrn Dr. Warthmann im Kreis der Familie zu thematisieren. Wir wünschen ihm, dass er in Ruhe dort ankommen darf, wo er sich als gläubiger Christ zu sein wünscht.“