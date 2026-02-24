Neues Gefühl von Selbstbewusstsein: Darum schwört Helen Mirren auf Plateau-High-Heels aus Stripper-Shops

Bei der London Fashion Week erklärte Helen Mirren, warum sie seit Jahrzehnten auf auffällige Plateau-High-Heels aus Stripper-Shops schwört. Ihr erstes Paar fand sie einst am Hollywood Boulevard - und entdeckte damit ein neues Gefühl von Selbstbewusstsein.

Ihr Selbstbewusstsein für den roten Teppich fand Helen Mirren (80) an einem eher unerwarteten Ort: in einem Stripper-Shop am Hollywood Boulevard. Bei der London Fashion Week sprach die Schauspielerin im Interview mit der britischen "Vogue" erneut über ihre Liebe zu extravaganten Plateau-Schuhen.

"Stripper-Heels sind genau mein Ding", erklärte Mirren. Gerade in ihren Anfangsjahren in Hollywood habe sie sich bei Preisverleihungen neben großen Kolleginnen oft unscheinbar gefühlt. "Ich war dieses kleine, pummelige 1,62 Meter große Ding unter ihnen", erinnerte sich die Oscarpreisträgerin. Deshalb habe sie unbedingt ein paar Zentimeter dazuschummeln wollen.

Für 39,99 Dollar auf Augenhöhe mit Nicole Kidman

Weil Plateau-Absätze damals nicht gerade angesagt waren und kein gewöhnliches Schuhgeschäft sie führte, musste Mirren kreativ werden - und landete in einem Stripper-Shop am Hollywood Boulevard. "Mein erstes Paar Stripper-High-Heels kostete 39,99 Dollar - sie waren wie Zauberei", erinnerte sie sich. Plötzlich habe sie etwa ihrer 1,80 Meter großen Kollegin Nicole Kidman (58) direkt in die Augen schauen können, was ihr ein völlig neues Selbstbewusstsein gegeben habe.

Bei den Schuhen handelt es sich um sogenannte Pleasers: Transparente Pumps mit durchsichtigen Absätzen und Plateau, die vor allem bei Poledance-Tänzerinnen in Stripclubs beliebt sind. Dass sie auch ohne diese auffälligen Modelle auskommt, bewies die 80-Jährige am Sonntag bei der Show von Designer Erdem, in deren Front Row neben Mirren auch Keira Knightley und Lily James saßen. Sie trug einen marineblauen Strickcardigan mit gehäkeltem Kragen, einen weißen Rock mit blauem Blättermuster - und schlichte Mary Janes mit flachem Absatz.

Schon im März 2024 schwärmte Helen Mirren im Interview mit der Zeitschrift von ihrer besonderen Schuhvorliebe, als Spielzeughersteller Mattel eine Barbie-Puppe nach ihrem Vorbild vorstellte - natürlich mit den charakteristischen Plateau-Schuhen. "Ein Hoch auf das Mattel-Team, denn sie haben meine 'F*ck-me-Pumps' genau richtig hinbekommen", kommentierte Mirren damals lachend. "Enorme Plateau-Schuhe waren schon immer meine Geheimwaffe auf dem roten Teppich. Sie machen die Beine um 15 cm länger und sind, da sie für Stripperinnen hergestellt werden, auch sehr stabil."