Neues Gefühl von Selbstbewusstsein: Darum schwört Helen Mirren auf Plateau-High-Heels aus Stripper-Shops

Bei der London Fashion Week erklärte Helen Mirren, warum sie seit Jahrzehnten auf auffällige Plateau-High-Heels aus Stripper-Shops schwört. Ihr erstes Paar fand sie einst am Hollywood Boulevard - und entdeckte damit ein neues Gefühl von Selbstbewusstsein.
Ihr Selbstbewusstsein für den roten Teppich fand Helen Mirren (80) an einem eher unerwarteten Ort: in einem Stripper-Shop am Hollywood Boulevard. Bei der London Fashion Week sprach die Schauspielerin im Interview mit der britischen "Vogue" erneut über ihre Liebe zu extravaganten Plateau-Schuhen.