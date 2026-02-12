Das neue Art-Café „Nisch“ verspricht nicht nur Kaffee und Kuchen ab dem frühen Morgen, auch Kunst- und Kultur-Events sollen hier künftig stattfinden. Worauf sich Gäste freuen können.
Wo bisher Klamotten über die Theke gingen, heißt es im Stuttgarter Westen nun: Kaffee und Kunst in guter Gesellschaft. Anfang der Woche hat in der Location der ehemaligen Modeboutique Melva im Eckladen zwischen Rotebühl- und Reuchlinstraße das „Art-Café“ Nisch eröffnet. Und der Name ist Programm: Die Betreiber, deren Vornamen im Wortmix „Nisch“ ergeben, wollen mit ihrem neuen Café Gästen eine „Nische“ bieten und ein „Ort für alle“ sein.