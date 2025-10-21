Sebastian Ströbel ist vor allem als furchtloser "Bergretter" bekannt. In seinem neuen Buch "Meine Arktis" stellt er sich jedoch nicht als Held dar, sondern gibt sehr persönliche Einblicke - auch in Momente der Unsicherheit.
Sebastian Ströbel (48) legt nach. Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Markus Kofler in der ZDF-Serie "Die Bergretter" bekannt ist, hat ein neues Buch geschrieben. Am 21. Oktober erscheint "Meine Arktis: Auf den Spuren der Entdecker zu den Menschen im eisigen Norden" im Gräfe und Unzer Verlag. Darin dokumentiert Ströbel die Reise, die er im Rahmen der "Terra X"-Doku in die Arktis unternommen hat, auf sehr persönliche Weise.