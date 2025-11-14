Neues Angebot der KVBW: Krank am Wochenende? Dann schnell zum Digi-Doc

Wer am Wochenende, abends oder nachts ein Gesundheitsproblem hat, kann jetzt per Video Kontakt zum Bereitschaftsarzt aufnehmen. Das Angebot soll Notaufnahmen entlasten.
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) erweitert ihren ärztlichen Bereitschaftsdienst durch ein digitales Angebot: Seit Anfang November ist eine neue Plattform für Telemedizin freigeschaltet, erreichbar unter der bereits bekannten Adresse docdirekt.de. Nun kann man dort Kontakt zum Arzt auch per Videotelefonie aufnehmen. Die medizinische Ersteinschätzung ist für gesetzlich Versicherte kostenlos und ohne Registrierung möglich.