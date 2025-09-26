Neues Album Glück auf den Strassen: Max Giesinger über Ex-Beziehung: Dankbar für die wunderschöne Zeit

Max Giesinger veröffentlicht sein neues Album "Glück auf den Strassen". Ein Gespräch über kleine Glücksmomente, kritische Social-Media-Kommentare, Momente des Abschieds und die Hoffnung in der Liebe.
Max Giesinger (36) veröffentlicht am 26. September sein fünftes Studioalbum "Glück auf den Strassen". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Sänger, warum er sich beim Songwriting "total befreit" gefühlt hat und was Musikmachen und Kaffeekochen für ihn gemeinsam haben. Zudem erzählt er, was sich durch einen Umzug in Hamburg für ihn verändert hat und wie er in Sachen Liebe in die Zukunft blickt.