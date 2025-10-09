Sängerin Stefanie Heinzmann erzählt im Interview über ihre Therapie-Erfahrungen und erklärt: "Es macht mir Spaß, mich um mich selbst zu kümmern und hinzusehen."
Die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann (36) veröffentlicht am 10. Oktober ihr neues Werk "Circles". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt die Musikerin, warum sie das Album "wahnsinnig viel Mut gekostet" hat, wie sie ihren "Frieden mit den Wellen des Lebens" geschlossen hat und warum Älterwerden ein spannendes Thema für sie ist.