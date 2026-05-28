Neuerung in Bietigheim: Kein Sonnenbrand in der Kita – Eltern sind erfolgreich mit Initiative

Vor allem für kleinere Kinder sind die Hitze und UV-Strahlen eine Gefahr. Darum hat der Gesamtelternbeitrat in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) neue Regeln durchgesetzt.
Es ist erst Ende Mai, doch die UV-Belastung ist in diesen Tagen im Kreis Ludwigsburg teilweise schon recht hoch. Vor allem Säuglinge und kleinere Kinder reagieren empfindlich auf Hitze und starke Sonnenstrahlen. Deshalb ist im Bietigheim-Bissingen im vergangenen Jahr eine Initiative entstanden, deren Engagement nun Früchte trägt.