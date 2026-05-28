Neuerung in Bietigheim: Kein Sonnenbrand in der Kita – Eltern sind erfolgreich mit Initiative

Vor allem für kleinere Kinder sind die Hitze und UV-Strahlen eine Gefahr. Darum hat der Gesamtelternbeitrat in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) neue Regeln durchgesetzt.

Es ist erst Ende Mai, doch die UV-Belastung ist in diesen Tagen im Kreis Ludwigsburg teilweise schon recht hoch. Vor allem Säuglinge und kleinere Kinder reagieren empfindlich auf Hitze und starke Sonnenstrahlen. Deshalb ist im Bietigheim-Bissingen im vergangenen Jahr eine Initiative entstanden, deren Engagement nun Früchte trägt.

Stefanie Thalhauser hatte sich vor rund einem Jahr Sorgen um die Gesundheit ihrer Tochter und anderer Kinder in einer städtischen Einrichtung gemacht. In einer kommunalen Kita war es damals nicht üblich, dass die Erzieherinnen bei Mädchen und Jungen während der Betreuungszeit Sonnencreme auftragen. Auch hatte die Mutter bemerkt, dass in der Einrichtung nicht immer darauf geachtet wird, dass die Kinder im Sommer draußen eine Kopfbedeckung tragen.

Eltern sind sich schnell einig

Dass es in manchen Einrichtungen in Bietigheim und Bissingen besser gehandhabt wird, erfuhr Stefanie Thalhauser in Gesprächen mit anderen Eltern. „Ich war irritiert, dass es beim Sonnenschutz nicht überall gut läuft“, sagt sie. Deshalb hat die Mutter das Thema im vergangenen Jahr in den Gesamtelternbeirat (GEB) der städtischen Kitas eingebracht, dem sie aktuell als Erste Vorsitzende vorsteht. In dem Gremium war man sich einig, dass es einheitliche Regelungen geben sollte, erklärt sie.

Mit seinem Anliegen stieß der GEB bei der Verwaltung im vergangenen Jahr auf Gehör. „Die Stadt war sehr offen bei diesem Thema“, lobt Thalhauser. Wie Anette Hochmuth, die städtische Pressesprecherin, bestätigt, haben die pädagogische Fachberatung, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und der GEB ein Sonnenschutzkonzept für alle Bietigheimer Kindertageseinrichtungen erarbeitet. Bei einzelnen Kitas, in denen Sonnensegel und -schirme noch fehlen, ist die Stadt zudem dabei, die baulichen Voraussetzungen zu verbessern.

Das öffentlich gemachte Konzept, das jetzt fertig ist, sieht konkrete Vorgaben für Eltern und Kitapersonal vor. So ist es unter anderem verpflichtend, dass jede Einrichtung täglich den UV-Index überprüft. Ab einem Index von 3 (mittelhoch) müssen Schutzmaßnahmen wie Sonnencreme und Mützen getroffen werden, ab einem Index von 6 (hoch) dürfen sich die Kinder draußen nur kürzere Zeit und vorwiegend im Schatten aufhalten, und ab einem Index von 8 (sehr hoch) sollen sie zwischen 11 und 15 Uhr nicht ins Freie dürfen.

Stefanie Thalhauser ist erleichtert über diese und die weiteren Regeln. Das Konzept trage sie gerne mit. „Ich bin im Großen und Ganzen damit sehr zufrieden“, sagt sie. Sie sei froh, dass eine einheitliche Lösung gefunden wurde. „Das war für mich ein Herzensthema“, betont sie.

Noch immer kursieren Mythen

Nach Ansicht des GEB-Vorsitzenden ist es wichtig, dass Eltern, Erzieherinnen und Kinder über die Bedeutung des Sonnenschutzes umfassend aufgeklärt sind. Sie warnt vor Mythen, die nach ihrer Beobachtung bei diesem Thema bestehen. Es sei beispielsweise ein Trugschluss, dass gebräunte Haut vor der Sonne geschützt sei. Zudem wüssten manche Eltern nicht um die Wichtigkeit des Nachcremens. „Es reicht nicht, wenn die Kinder morgens einmal eingecremt werden“, sagt sie.

Mit dem umfassenden Sonnenschutzkonzept nimmt Bietigheim-Bissingen nach Meinung von Stefanie Thalhauser eine Vorreiterrolle in der Region ein. In anderen Kommunen hat man allerdings auch reagiert. Die Einrichtungen in Marbach haben bereits vor zwei Jahren an einer vom Gesundheitsamt organisierten Schulung zum Thema teilgenommen. Dort werden die Kinder ebenfalls nachgecremt und der UV-Index überprüft, heißt es auf Anfrage. Auch in Ludwigsburg werden die Einrichtungen so ausgestattet oder nachgerüstet, dass die Kinder besser vor Hitze und Sonne geschützt sind. Das ist ebenso in Kornwestheim der Fall. Dort haben die Einrichtungen Vorgaben, wie sie mit dem Thema Sonnenschutz umgehen sollen.