Neueröffnung nach Renovierung: Fürstin Charlène und Fürst Albert auf Kuschelkurs im Tierheim

Fürstin Charlène und Fürst Albert II. zeigen ihre kuschelige Seite: Zur Eröffnung eines renovierten Tierheims in Peille ließen sich die Monegassen auf Streicheleinheiten mit Hunden und Katzen ein.
Sonst sind sie auf Diplomatie und Etikette geeicht, doch am Mittwoch ließen Fürstin Charlène (48) und Fürst Albert II. von Monaco (68) die royale Zurückhaltung für einen Moment hinter sich. Bei der feierlichen Eröffnung des umfassend renovierten Tierheims S.P.A. et Abri de Monaco im französischen Peille verteilte das Fürstenpaar Streicheleinheiten an Hunde und Katzen - und ließ sich dabei reichlich Zeit.