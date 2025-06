Neueröffnung in Waiblingen: Edeka Reichert zieht in die ehemalige Tegut-Filiale

In die frühere Tegut-Filiale in der Waiblinger Fronackerstraße zieht mit einem Edeka-Markt wieder Leben ein. Dessen Inhaber Kai Reichert sagt, was die Kunden künftig erwartet.

Die Tegut-Filiale in der Fronackerstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hatte Ende Dezember vergangenen Jahres ihre Türen für immer geschlossen. Dann hatte die Pressestelle von Edeka Südwest bereits auf Nachfrage angekündigt, dass „wir den Standort in unseren Verbund integrieren werden“. Nun ist klar, dass die Familie Reichert den Standort übernimmt, die bereits seit vielen Jahren das Edekageschäft im Kalkofen in Weinstadt-Endersbach betreibt.

Ende vergangenen Jahres schloss Tegut die Filiale in Waiblingen – die Bäckerei Schöllkopf blieb am Standort präsent. Foto: Eva Schäfer

„Der Standort Waiblingen hat mit seiner Lage mitten in der Stadt ideale Voraussetzungen für ein attraktives City-Markt-Konzept“, sagt der Inhaber Kai Reichert auf die Frage, warum er sich für diesen Standort entschieden hat. Schwerpunkte der Sanierung soll unter anderem eine Erweiterung der Kühlflächen sein. „Vor allem in den Bereichen ,To Go’ und gekühlte Getränke“, teilt Reichert mit. Außerdem soll eine neue, moderne Obst- und Gemüseabteilung eingerichtet werden. Wie der Inhaber schildert, werde der gesamte Aufbau des Marktes verändert, um Kunden eine bessere Übersicht über die Sortimente zu ermöglichen.

Geplant ist die Eröffnung des Marktes für Mitte September

Hinzu komme ein komplett neuer Kassenbereich, in dem auch fünf Self-Scanning-Kassen angeboten werden. Wie in dem Edeka-Markt in Weinstadt werde großer Wert auf die Theken und die Obst- und Gemüseabteilung gelegt. Letztere werde großzügig gestaltet, um eine breite Auswahl an Obst, Gemüse und Salaten zu bieten, die sowohl im konventionellen als auch im biologischen Anbau produziert würden. Geplant sei die Eröffnung des Marktes für Mitte September.

Die Bäckerei Schöllkopf ist auch im Endersbacher Markt präsent

Seit der Schließung der Tegut-Filiale hat die Waiblinger Bäckerei Schöllkopf die Stellung in der Fronackerstraße gehalten. Bereits im Endersbacher Markt ist die Waiblinger Familienbäckerei präsent. „Wir freuen uns am neuen Standort sehr auf die Zusammenarbeit mit der Bäckerei Schöllkopf. Damit haben wir nicht nur einen langjährigen Geschäftspartner mit an unserer Seite, sondern auch noch einen Bäcker direkt aus Waiblingen“, so Kai Reichert.

Im Markt in Edersbach sind zahlreiche Produkte lokaler Lieferanten vertreten- etwa unter anderem die Gärtnerei Bauer, die Fellbacher Weingärtner oder das Öko-Weingut Schmalzried. Auch in der Waiblinger Filiale soll demnach auf ein breit gefächertes Sortiment an regionalen Lieferanten gesetzt werden. „Gerade ortsansässige Waiblinger Unternehmen dürfen da natürlich nicht fehlen“, sagt Reichert. Viele der vertrauten Lieferanten fänden die Kunden auch im neuen Markt. Mit der Sortimentsplanung sei man aktuell auf der Zielgeraden. Wird es mehr Parkmöglichkeiten für Radler geben? Zum Start des Marktes gebe es bereits ein ordentliches Angebot an Radstellplätzen direkt vor dem Markt sowie in der gesamten Fronackerstraße. Sollte man feststellen dass es einen Mehrbedarf gebe, werde man kurzfristig reagieren und weitere Möglichkeiten schaffen können, so der Inhaber.

Parken mit dem Auto sei direkt am Markt in der Tiefgarage möglich, dort seien über 100 Stellplätze vorhanden. Mit dem Markt wolle man auch einen Teil dazu beitragen, die Waiblinger Innenstadt lebendig zu halten und den Menschen vor Ort einen attraktiven Nahversorger zu bieten.

Der Markt in der Waiblinger Kernstadt hat rund 1200 Quadratmeter Fläche

Der neue Edekamarkt liegt zentral in der Waiblinger Kernstadt an der Ecke Fronackerstraße und Albrecht-Roller-Straße. Die Fläche des Supermarktes ist rund 1200 Quadratmeter groß. Tegut, mit Hauptsitz in Fulda, war einem Sanierungsprogramm unterworfen worden. Am 31. Dezember vergangenen Jahres war zum letzten Mal in der Tegut-Filiale in der Waiblinger Fronackerstraße geöffnet. Es war eine weitere Schließung einer Tegut-Filiale in der Region. Im Dezember 2023 hatte bereits die Tegut-Filiale in Fellbach-Schmiden ihre Türen geschlossen. Das Aus des Vollsortimenters in der Ortsmitte war von vielen bedauert worden. Seit Mitte September 2024 ist auf der Schmidener Handelsfläche von rund 530 Quadratmetern der Discounter Netto eingezogen, der dort schon einmal vertreten war.