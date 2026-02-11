Die Schließung der Bike-Werkstatt hat eine Lücke hinterlassen. In Stuttgart-West eröffnet nun ein neuer Reparaturladen – mit vertrauten Gesichtern und bekanntem Konzept.
Als die Bike-Werkstatt im vergangenen Herbst ihre Schließung ankündigte, war die Reaktion in der Kundschaft eindeutig: Bedauern und Unverständnis. Sieben Jahre lang war der beliebte Reparatur-Laden in der Eberhardstraße eine feste Größe für Radfahrer in Stuttgart. Vor allem für jene, deren Fahrräder nicht beim klassischen Händler gekauft wurden. Wer ein Rennrad aus dem Internet, ein älteres Citybike oder ein Lastenrad fuhr, fand hier dennoch Hilfe.