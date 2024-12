Neueröffnung in Stuttgart: Müller hat am Marktplatz eröffnet

6 Der stationäre Handel in der Innenstadt soll angekurbelt werden – Müller will dazu beitragen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Fläche des neuen Beauty-Stores in der Stuttgarter Innenstadt ist mehr als doppelt so groß wie die frühere Filiale an der Eberhardstraße. Auch hier stehen Parfum, Pflege und Kosmetik im Fokus.











Armani, Versace, Chanel, Gucci oder Prada: Diese Luxusmarken haben nicht nur Mode im Angebot, sondern auch andere Produkte wie Parfum, Pflegeserien oder Kosmetik. Sie sind nun auch im neuen Müller-Beauty-Store am Stuttgarter Marktplatz/ Ecke Schulstraße zu finden. „Aber wir haben auch sogenannte Nischendüfte, für die es bislang in Deutschland sehr wenige Verkaufsstellen gibt“, sagt Eva-Maria Jans von Müller. Darunter sei beispielsweise Parfum von Thomas Kosmala, das zum ersten Mal in Deutschland verkauft werde, „und das in Stuttgart“, ergänzt Christine Seitz von Müller.