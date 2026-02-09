Eine junge Fellbacherin wagt den Neustart mit hochwertiger Second-Hand-Kleidung. Der Standort in der Cannstatter Straße 80 hat Tradition als Modegeschäft.
Immer wieder geht die Tür auf, und Kundinnen machen sich einen ersten Eindruck. „Ich bin vorbeigelaufen und habe gesehen, dass hier etwas Neues geboten wird“, sagt eine Frau aus Fellbach. Das Interesse ist groß, was sich in dem Laden in der Cannstatter Straße 80 tut. Seit wenigen Tagen hat Ana Delic ihr Geschäft für Second-Hand-Mode geöffnet. Zu ihrem Konzept gehört, dass sie hochwertige Marken anbietet – modern, zeitlos oder klassisch.