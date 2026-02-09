Eine junge Fellbacherin wagt den Neustart mit hochwertiger Second-Hand-Kleidung. Der Standort in der Cannstatter Straße 80 hat Tradition als Modegeschäft.

Immer wieder geht die Tür auf, und Kundinnen machen sich einen ersten Eindruck. „Ich bin vorbeigelaufen und habe gesehen, dass hier etwas Neues geboten wird“, sagt eine Frau aus Fellbach. Das Interesse ist groß, was sich in dem Laden in der Cannstatter Straße 80 tut. Seit wenigen Tagen hat Ana Delic ihr Geschäft für Second-Hand-Mode geöffnet. Zu ihrem Konzept gehört, dass sie hochwertige Marken anbietet – modern, zeitlos oder klassisch.

Ana Delic hat sich bewusst für einen Neustart in einem stationären Modegeschäft entschieden. „Ich mag es, mit Menschen in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen“, sagt sie. Der persönliche Kontakt fehle beim Onlineshopping. Es sei solch ein schönes Erlebnis, gemeinsam einzukaufen, Kaffee zu trinken, die Kleidung anzuprobieren und die Stoffe anfassen zu können. Genau das wolle sie auch in ihrem Modegeschäft bieten.

Auf etwa 80 Quadratmetern Verkaufsfläche wird gut erhaltene Markenmode geboten. Foto: Gottfried Stoppel

Rund hundert Quadratmeter Fläche haben die Räumlichkeiten, davon sind etwa 80 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die Räume sind hell und luftig gestaltet, sie haben eine neue Beleuchtung erhalten, eine große weiße Theke und zwei geräumige Umkleidekabinen gehören dazu. Ihr Vater, ein gelernter Tischler, habe bei der Einrichtung geholfen, erzählt Ana Delic. Die Verbundenheit mit ihrer Familie drücke sich auch in dem Namen des Ladens aus: Delmod stehe für eine Kombination aus ihrem Familiennamen und dem Wort Mode. Das Tischlergeschäft ihres Vaters in Kroatien habe eine ähnliche Wortkombination.

Ana Delic ist der Liebe wegen nach Fellbach gezogen, sagt sie. Für sie ist die Neueröffnung auch beruflich ein Neustart. In Kroatien hat sie Public Relations studiert und in diesem Rahmen auch bei einem Radio- und Fernsehsender gearbeitet.

Ihre Tante hat viele Jahre einen Second-Hand-Laden in Waiblingen geführt

Kontakt zur Second-Hand-Branche hatte die Fellbacherin aber schon seit einiger Zeit. Ihre Tante Marijana Lamesic hat über viele Jahre das Second-Hand-Geschäft Profino in Waiblingen geführt. „Dort habe ich immer wieder sehr gerne mitgearbeitet“, sagt sie. „Diese Zeit hat mich nachhaltig geprägt.“

Ana Delic hat sich bewusst für ein stationäres Second-Hand-Modegeschäft entschieden. Foto: Eva Schäfer

Das Konzept, sich auf hochwertige Markenmode zu konzentrieren, entspreche auch ihrer persönlichen Überzeugung. „Ich hasse Fast-Fashion“, sagt Ana Delic. Die 24-Jährige weiß um die Schattenseiten der schnellen Mode. Wegwerfmode schädigt Umwelt und Menschen auf vielfältige Weise – vom Einsatz von Chemikalien bei der Produktion bis zum hohen Rohstoffverbrauch. Qualitativ hochwertige Kleidung halte länger und könne über Jahre getragen werden, da sie ihre Form nicht verlieren würde.

Eine offizielle Einweihungsfeier ist im Mai geplant

Bereits erste Kundinnen brachten gut erhaltene, hochwertige Stücke vorbei. Ana Delic freue sich über weitere schöne, gut erhaltene Damen- und Herrenmode, sagt sie. In der Cannstatter Straße 80 war zuvor das Modegeschäft St. Cloud“, ein Fellbacher Label, unter der Firmenbezeichnung „Mo Mos‘ mode Outlet-Fabrikverkauf“ ansässig. Das war auf das Modegeschäft „Cannstatter 80“ von Ursula Haberl gefolgt.

Übrigens wird im Geschäft von Ana Delic wohl auch immer wieder Cocker-Spaniel „Dama“ anzutreffen sein – was so viel wie Dame oder Lady heißt. Nach der stillen Eröffnung im Februar soll noch eine Eröffnungsfeier folgen – voraussichtlich im Mai.

Der Delmod Second-Hand-Store hat Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr offen. Am Samstag ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Infos und Terminvereinbarungen sind telefonisch unter 01520/85 9 7274 möglich. Das Geschäft befindet sich in der Cannstatter Straße 80 in Fellbach.