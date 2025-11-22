Neueröffnung: Aus Tialini wird L’Osteria – die vierte Filiale in Stuttgart

9 Konstantin Demeneloudis, der Bereichsleiter für Baden-Württemberg, und Betriebsleiterin Ruzica Djokic freuen sich über das neue Restaurant in der Bolzstraße. Foto: Ferdinando Iannone

L’Osteria breitet sich weiter in Stuttgart aus: Mit einer Party ist die jüngste Neueröffnung gefeiert worden. Die Münchner Kette serviert nun auch in der Bolzstraße Pizza und Pasta.











Fast genau fünf Monate nach der Schließung von Tialini gibt es in der Bolzstraße wieder Pizza und Pasta: L’Osteria hat das Lokal übernommen und jetzt seine vierte Filiale in Stuttgart eröffnet. „Wir haben alles neu gemacht“, sagt Konstantin Demeneloudis, der Bereichsleiter des Unternehmens für Baden-Württemberg. Die Küche ist neu, die Pizza- und Pasta-Station und die komplette Einrichtung. Mit dem typischen Mix aus unterschiedlichen Möbeln und Materialien, Fliesen, Holzdielen und Lampen ist das neue Lokal mit seinen 220 Sitzplätzen eingerichtet worden. In Stuttgart ist die Kette seit dem Jahr 2018 vertreten – mit dem Einzug ins Einkaufszentrum Milaneo. Schon im Jahr darauf folgte das zweite Restaurant in der Kronprinzstraße. Nach längerer Pause ist im vergangenen Jahr eine L’Osteria in Degerloch eröffnet worden. Dort bezog das italienische Restaurant ein historisches Fachwerkhaus.