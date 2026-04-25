Neuer Verein im Kreis Ludwigsburg: Verzweifelte Eltern autistischer Kinder schließen sich zusammen

Kathrin Cupal aus Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) hat früh bemerkt, dass ihr Sohn anders ist. Bis eine Form von Autismus diagnostiziert wurde, dauerte es Jahre. Das will sie ändern.
Im Klassenzimmer hat er gegen eine Papiertonne getreten, zu Hause hat er sich stundenlang in einem Spielzelt verschanzt. Dass bei ihrem Sohn Benedikt (11) etwas anders ist, wusste Kathrin Cupal aus Sachsenheim bereits, als der Junge noch ein Kleinkind war. Doch sie und ihr Mann André wurden mit ihren Sorgen um ihren Jüngsten lange Zeit nicht ernstgenommen. Sie wollen nun verhindern, dass es anderen Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum ähnlich ergeht.