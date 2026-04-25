Neuer Verein im Kreis Ludwigsburg: Verzweifelte Eltern autistischer Kinder schließen sich zusammen

Kathrin Cupal aus Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) hat früh bemerkt, dass ihr Sohn anders ist. Bis eine Form von Autismus diagnostiziert wurde, dauerte es Jahre. Das will sie ändern.

Im Klassenzimmer hat er gegen eine Papiertonne getreten, zu Hause hat er sich stundenlang in einem Spielzelt verschanzt. Dass bei ihrem Sohn Benedikt (11) etwas anders ist, wusste Kathrin Cupal aus Sachsenheim bereits, als der Junge noch ein Kleinkind war. Doch sie und ihr Mann André wurden mit ihren Sorgen um ihren Jüngsten lange Zeit nicht ernstgenommen. Sie wollen nun verhindern, dass es anderen Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum ähnlich ergeht.

Das Paar spricht von einem langen Leidensweg. Schon als kleines Kind war ihr Sohn ganz anders als seine ältere Schwester. Benedikt mied den Kontakt zu anderen Kindern. Immer wieder hatte er extreme Wutanfälle. „Er konnte außerdem noch nie gut allein sein“, erklärt der Vater. Seine Frau sollte immer in der Nähe sein. „Trotzdem galt er jahrelang als normales Kind“, sagt sie.

Umzug und Schulwechsel überfordern

In der Grundschule fiel der Junge mit seiner Verweigerungshaltung auf. „Mit dem Umzug von Stuttgart nach Sachsenheim ist die Situation aber erst richtig eskaliert“, erklärt die Mutter. Auch der Wechsel auf eine Gemeinschaftsschule hat ihren Sohn überfordert. Er zeigte sich immer wieder aggressiv und wurde gegenüber Lehrern übergriffig.

Bereits früh begannen die Cupals damit, sich Hilfe zu suchen. Sie kontaktierten das Jugendamt, sprachen den Arzt darauf an. Vor etwa fünf Jahren stellten sie ihren Sohn in einer Klinik in Stuttgart vor. Wie an anderen Anlaufstellen zuvor, war auch dort die Rede von Erziehungsproblemen. Die Eltern wurden von verschiedenen Seiten als überbehütend bezeichnet.

„Diese Aussagen haben uns nicht weitergeholfen“, erinnert sich Kathrin Cupal. Doch die Eltern ließen nicht locker. 2022 wurde ihr Sohn erstmals auf eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und eine Autismus-Spektrum-Störung getestet. Das blieb allerdings ohne eindeutiges Ergebnis.

„Irgendwann beginnt man, an sich selbst zu zweifeln.“ Kathrin Cupal, Mutter

Immer wieder führten die Eltern Gespräche und suchten nach Unterstützung. Die Verzweiflung wuchs. „Irgendwann beginnt man, an sich selbst zu zweifeln“, sagt Kathrin Cupal. Erst im Sommer 2023 erhielten sie im Kinderzentrum Maulbronn die Diagnose: Ihr Sohn hat das Asperger-Syndrom, also eine Form von Autismus, sowie ADHS. Benedikt wurden Medikamente verschrieben. Zudem bekam die Familie die Empfehlung, dass das Kind eine Therapie machen soll.

Auch nach der Diagnostik rissen die Schwierigkeiten nicht ab. Die Suche nach einem Therapieplatz gestaltete sich schwierig. Fast ein Jahr dauerte es, bis nach einigen vergeblichen Versuchen und etlichen Gesprächen, ein geeignetes Angebot für Benedikt gefunden war: an der Pädagogisch-Therapeutischen Einrichtung (PTE) in Ludwigsburg.

Doch das Glück währte nur kurz. Nach einem Trägerwechsel wurde die Familie informiert, dass der Sohn seine Autismustherapie woanders fortsetzen muss. Das bisherige Angebot in Ludwigsburg werde eingestellt.

Mittlerweile besucht der Elfjährige ein Gymnasium und kommt dort besser zurecht. Ein Schulbegleiter hilft ihm, den Unterricht und das Lernen zu meistern. „Zu ihm hat er einen guten Draht“, sagt Kathrin Cupal. Es macht sich allerdings bemerkbar, dass ihr Sohn seit beinahe einem Jahr nicht mehr therapeutisch behandelt wird. „Mit der Therapie hat er Fortschritte gemacht, seit der Pause macht er wieder Rückschritte“, erklärt sie.

Während es für den Sohn der Familie Cupal so aussieht, dass er bald wieder einen Therapieplatz in Anspruch nehmen kann, sind andere Familien im Landkreis Ludwigsburg derzeit noch auf der Suche danach. „Manche warten schon seit vier Jahren oder sogar länger“, betont André Cupal.

Verein soll schnellere Hilfe ermöglichen

Der Wegfall des Angebots in Ludwigsburg war die Initialzündung dafür, dass sich einige Eltern zusammengeschlossen haben, um Anfang dieses Jahres einen Förderverein zu gründen: Er nennt sich Autismus Kompass Ludwigsburg. Ihm gehören inzwischen mehr als 40 Mitglieder an.

Hinter dem gemeinnützigen Verein steht die Idee, Informationen und Angebote zu bündeln. Aktionen zum Austausch und zur Kontaktpflege zu organisieren und eine erste Anlaufstelle für Familien zu sein. Unter dem Dach des Vereins gibt es unter anderem eine Selbsthilfegruppe und einen regelmäßigen, offenen Treff.

Nach Ansicht von Kathrin Cupal, die zum vier Personen umfassenden Vorstand gehört, fehlt es in der Region nicht nur an Therapieplätzen und Schulbegleitern, sondern auch an Freizeit- und Ferienangeboten. Deshalb wurde als erstes Projekt ein Schwimmkurs für Kinder angestoßen. Weitere Aktionen sollen folgen. Durch die Bündelung und Vernetzung sollen Betroffene schneller und einfacher Hilfe finden. „Damit nicht jeder – so wie wir – durch das Trauertal gehen muss“, sagt Cupal.