Neuer Treffpunkt für Genießer: Mediterranes Flair mitten in Ditzingen

Italienische Weine, Spirituosen von deutschen Start-ups, dazu Süßes und Deftiges. Salvatore Cassini setzt in seiner neuen Gastrobar nicht nur seine Leidenschaft um.
Mediterranes Flair. Geselligkeit. Gemütlichkeit. „Das ist Lebensgefühl pur“, sagt Salvatore Cassini. Er hat vor wenigen Wochen einen „neuen Ort für italienischen Genuss“ eröffnet, wie er es selbst formuliert. Der 52-Jährige verwirklichte in der Ditzinger Innenstadt seinen Traum. Dort brachte er sein Wissen, seine Berufserfahrung und vor allem seine Leidenschaft zusammen. Entstanden ist mit La Passione ein Ort, das Café, Spezialitätengeschäft, Gastronomiebetrieb zugleich ist, ein Ort, um das Leben zu feiern. Während der Öffnungszeiten. Aber auch in privater Runde. „Man kann den Raum mieten“, sagt Cassini.