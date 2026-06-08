Neuer Termin für Stuttgart 21: Ein langer Leidensweg mit ungewissem Ausgang

Wieder eine neue Prognose: Warum sollte ausgerechnet der Termin 2031 für Stuttgart 21 stimmen? Der Stadt und den Fahrgäste bleibt nur Hoffen, kommentiert Christian Milankovic.

Die Buchstabenfolge DB steht eigentlich für Deutschen Bahn - in Stuttgart aber kann sie auch aktuell getrost als „die Bankrotterklärung“ gelesen werden. Nun also soll es 2031 werden, bis im neuen Bahnhof von Stuttgart 21 Züge halten, Fahrgäste ein- und aussteigen können. Wobei: an Prognosen, wann der Durchgangsbahnhof seinen Betrieb würde aufnehmen können, hat es bisher nicht gemangelt. So zahlreich sie waren, so falsch waren sie am Ende auch.

Unsere Empfehlung für Sie Hauptbahnhof Stuttgart Der Bonatzbau bleibt länger gesperrt Die Deutsche Bahn sperrt die große Schalterhalle am Hauptbahnhof länger als angekündigt. Die Bausubstanz sei schlechter als erwartet. Für Reisende bleibt es damit bei den Umwegen. Auch wenn noch niemand den neuen Inbetriebnahmefahrplan bestätigen will, bleibt ein gehöriges Problem. Warum sollte die Deutsche Bahn ausgerechnet dieses Mal richtig liegen mit ihrer Vorhersage, wann der neue Bahnknoten in der Landeshauptstadt in Betrieb gehen kann? Zu oft wurden Versprechen und Beteuerungen abgegeben, zu oft haben die sich als nicht haltbar erwiesen.

Warum soll die S21-Prognose belastbarer sein?

Es mag ja sein, dass die Kontrolleure der Konzernrevision dieses Mal besonders genau hingeschaut haben und besonders scharf nach Versäumnissen gesucht haben und womöglich sogar besonders vorsichtig waren, welche Schlüsse aus den Erkenntnissen für den neuen Terminplan zu ziehen sein würden.

Es wird noch ein paar Jahre gebaut an S21. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Doch bloß weil man Fehler benennen und Schuldige anprangern kann, wird ja eine neue Prognose nicht gleich belastbarer. Allen voran den Fahrgästen dürfte das auch eher egal sein. Sie sind in erster Linie daran interessiert, dass Reisen mit der Bahn auch in Stuttgart wieder diesen Namen verdient. Die Wege am Bahnhof müssen kürzer werden, das direkte Umfeld der Station so schnell wie möglich so gestaltet werden, dass man auf seinem Gang zu den Gleisen nicht unwillkürlich zum Bauhelm greifen will.

Neue Chance für die Kommunalpolitik

Für die Kommunalpolitik in Stuttgart ergibt sich aus der abermaligen, deutlichen Verschiebung des Termins eine Chance: der Gemeinderat kann nochmals kritisch darüber nachdenken, ob man in Sachen Bebauung des heutigen Gleisfelds wirklich die Weichen richtig gestellt hat. Ein preisgekrönter Planungsentwurf macht noch kein gelungenes Quartier, das eine gewisse Dichte braucht, um zu funktionieren. Und die Stadtkämmerei kann sich auf die Suche machen, wie in Zeiten leerer Kassen ein solches Städtebauprojekt überhaupt zu finanzieren sei.

Während also vieles im Trüben liegt, wird eines immer klarer: mit Stuttgart 21 geht weiterhin lediglich ein Versprechen einher auf schnelleren Bahnverkehr und eine Stadtentwicklungschance, wie sie kaum in einer anderen Stadt vorstellbar ist. Sollten beide Verheißungen eintreten - was Stand jetzt keinesfalls sicher ist - so hätte sich Stuttgart das mit einem langen Leidensweg und viel Spott von anderswo teuer erkauft.