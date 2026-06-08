Neuer Termin für Stuttgart 21: Ein langer Leidensweg mit ungewissem Ausgang

Wieder eine neue Prognose: Warum sollte ausgerechnet der Termin 2031 für Stuttgart 21 stimmen? Der Stadt und den Fahrgäste bleibt nur Hoffen, kommentiert Christian Milankovic.
Die Buchstabenfolge DB steht eigentlich für Deutschen Bahn - in Stuttgart aber kann sie auch aktuell getrost als „die Bankrotterklärung“ gelesen werden. Nun also soll es 2031 werden, bis im neuen Bahnhof von Stuttgart 21 Züge halten, Fahrgäste ein- und aussteigen können. Wobei: an Prognosen, wann der Durchgangsbahnhof seinen Betrieb würde aufnehmen können, hat es bisher nicht gemangelt. So zahlreich sie waren, so falsch waren sie am Ende auch.