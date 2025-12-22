Neuer Stürmer des VfB: Jeremy Arevalo unterschreibt bis 2030

Der Stürmer Jeremy Arevalo erhält beim VfB einen langfristigen Vertrag. Die offizielle Verkündung des Clubs steht aber noch aus.
Der erste Winterzugang des VfB Stuttgart ist in trockenen Tüchern: Jeremy Arevalo hat seinen Medizincheck am Wasen bestanden und am Montagvormittag einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Der 20-Jährige kommt vom spanischen Zweitliga-Spitzenreiter Racing Santander, für den er in 18 Ligaspielen in dieser Runde acht Tore erzielt hat. Das letzte davon am vergangenen Wochenende beim 1:1 bei SD Huesca.