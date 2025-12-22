Neuer Stürmer des VfB: Jeremy Arevalo unterschreibt bis 2030

Der Stürmer Jeremy Arevalo erhält beim VfB einen langfristigen Vertrag. Die offizielle Verkündung des Clubs steht aber noch aus.

Der erste Winterzugang des VfB Stuttgart ist in trockenen Tüchern: Jeremy Arevalo hat seinen Medizincheck am Wasen bestanden und am Montagvormittag einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Der 20-Jährige kommt vom spanischen Zweitliga-Spitzenreiter Racing Santander, für den er in 18 Ligaspielen in dieser Runde acht Tore erzielt hat. Das letzte davon am vergangenen Wochenende beim 1:1 bei SD Huesca.

Noch hat der VfB den Transfer nicht offiziell verkündet: Doch Jeremy Arevalo kommt mittels Ausstiegsklausel für eine Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro. Beim VfB tritt der Stürmer zunächst in die Rolle des Herausforderers hinter dem Duo Deniz Undav und Ermedin Demirovic. So soll dem in Spanien geborenen Linksfuß, der erst im November sein erstes A-Länderspiel für Ecuador absolviert hatte, noch ausreichend Zeit eingeräumt werden, um sich bei den Stuttgartern spielerisch einzufinden.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Leihspieler des VfB Stuttgart Ohne Jovan Milosevic läuft es bei Partizan Belgrad nicht Der VfB Stuttgart hat aktuell mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und zeigen auf, wie sie sich bei ihren Clubs geschlagen haben.

Damit ist Arevalo aktuell Stürmer Nummer drei im Kader des VfB. Schließlich arbeitet Ermedin Demirovic derzeit fleißig an seinem Comeback nach seiner Fußverletzung. Zum Trainingsstart des VfB am 3. Januar soll der Bosnier wieder voll mitmischen. Doch auch Arevalo dürfte bald gebraucht werden. Schließlich stehen für die Stuttgarter nach dem Pflichtspielauftakt am 10. Januar bei Bayer Leverkusen gleich mindestens vier englische Wochen ins Haus.