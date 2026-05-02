Neuer Standort in Ludwigsburg: Mercedes-Benz-Vertrieb zieht ins Urbanharbor

Die Alte Reithalle wird derzeit zu einem modernen Showroom für Autos und Transporter der Marke Mercedes Benz umgebaut. Mieter ist die Heilbronner Autohausgruppe Assenheim Mulfinger.
In die unter dem Dach des „Urbanharbor“ zusammengefassten ehemaligen Industriegebäude in der Ludwigsburger Weststadt zwischen Grönerstraße und Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zieht ein weiterer klangvoller Name ein: Die Heilbronner Autohausgruppe Assenheim Mulfinger, die bereits zum 1. Januar dieses Jahres den Vertrieb von Mercedes-Benz-Autos und -Transportern im Kreis Ludwigsburg übernommen hat, hat damit begonnen, die Alte Reithalle in der Grönerstraße 33 nach modernsten Standards umzubauen, was in den nächsten Wochen recht zügig erfolgen soll.