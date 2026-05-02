Neuer Standort in Ludwigsburg: Mercedes-Benz-Vertrieb zieht ins Urbanharbor

Die Alte Reithalle wird derzeit zu einem modernen Showroom für Autos und Transporter der Marke Mercedes Benz umgebaut. Mieter ist die Heilbronner Autohausgruppe Assenheim Mulfinger.

In die unter dem Dach des „Urbanharbor“ zusammengefassten ehemaligen Industriegebäude in der Ludwigsburger Weststadt zwischen Grönerstraße und Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zieht ein weiterer klangvoller Name ein: Die Heilbronner Autohausgruppe Assenheim Mulfinger, die bereits zum 1. Januar dieses Jahres den Vertrieb von Mercedes-Benz-Autos und -Transportern im Kreis Ludwigsburg übernommen hat, hat damit begonnen, die Alte Reithalle in der Grönerstraße 33 nach modernsten Standards umzubauen, was in den nächsten Wochen recht zügig erfolgen soll.

Trotz aller politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Transformation im Automobilsektor blicke man optimistisch in die Zukunft, betont Marcel Stadtmüller, der Geschäftsführer der Autohausgruppe. Derzeit werden die Neuwagen-Kunden noch durch ein mobiles Vertriebsteam vom Hauptbetrieb in Heilbronn aus betreut.

Halle ist „echter Glücksgriff“

Das fast hundert Jahre alte Industriegebäude war bereits im Jahr 2000 umgebaut worden und hatte damals unter anderem eine neue Galerieebene mit einem zentralen Atrium erhalten. „Für uns bedeutet die Alte Reithalle einen echten Glücksgriff“, so Stadtmüller. „Sie bietet mit ihrer zentralen Lage in einer einzigartigen Atmosphäre optimale Voraussetzungen, unseren Kunden künftig ein außergewöhnliches Markenerlebnis mit persönlichen Begegnungen und individueller Beratung zu ermöglichen und macht darüber hinaus einen eigenen Neubau nicht erforderlich. Damit gewinnen wir wertvolle Zeit und schaffen zeitnah einen neuen Anlaufpunkt für Mercedes-Benz Pkw- und Transporter- Neuwagen mit großzügiger und ansprechender Fahrzeug-Präsentation.“

Hallencharakter soll erhalten bleiben

Auch aus Sicht des Herstellers selbst passen die großzügigen Flächen, die industrielle Architektur und das Umfeld zur Marke. Deshalb soll der industrielle Charakter der Alten Reithalle erhalten bleiben und in Szene gesetzt werden.

Auf den mehr als 200.000 Quadratmetern des Urbanharbor sind aus dem Bereich der Automobil- und Zuliefererbranche bereits Robert Bosch und Porsche vertreten, außerdem Maschinenbauer wie Trumpf und Gleason Pfauter. Bekannt ist das Areal auch für die dort stattfindenden spektakulären Ausstellungen wie beispielsweise zur Titanic.