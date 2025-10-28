Mit "Das Mädchen aus der 1. Reihe - Das große Comeback" legt Jana Crämer einen Roman vor, der erstmals eine Heldin mit Lipödem in den Mittelpunkt stellt. Die Autorin selbst ist betroffen und möchte aufklären.
Jana Crämer (43) weiß, wovon sie schreibt. Die Autorin, die mit ihrem offenen Humor und ihrer Ehrlichkeit bereits zahlreiche Menschen erreicht hat, legt mit "Das Mädchen aus der 1. Reihe - Das große Comeback" die Fortsetzung ihres erfolgreichen Debüts vor. Diesmal geht es um ein Thema, das ihr persönlich am Herzen liegt: die Erkrankung Lipödem. Im Gespräch mit dem Medizinprodukte-Hersteller medi erzählt sie, warum sie diesen Roman schreiben musste.