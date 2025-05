Gute Nachricht für alle Freibad-Fans: Die Saisoneröffnung des Leobads am Dienstag, 20. Mai, muss doch nicht ohne Pommes, Eis und kühle Getränke stattfinden. Wie die Stadt Leonberg am Montag verkündet, hat sie kurzfristig einen neuen Pächter gefunden für die Freibad-Gastronomie.

„Es ist großartig, dass wir in so kurzer Zeit einen neuen Pächter gefunden haben – damit ist das Essensangebot im Leobad gesichert“, freut sich Baubürgermeister Klaus Brenner, in dessen Zuständigkeit auch die Leonberger Bäder fallen. Der Neue ist kein Unbekannter in der Gastro-Szene. Kai Hammami betreibt in Sindelfingen und Böblingen mehrere Lokale, darunter in Sindelfingen das Corners und das Parkrestaurant in der Stadthalle, das Cast Away in Böblingen sowie den Wiesengarten, einen Biergarten in Sindelfingen. Auch mit Freibädern hat Hammami Erfahrungen. So betreibt er derzeit auch die Kioske im Freibad Sindelfingen.

In Leonberg will der neue Betreiber das anbieten, was es üblicherweise so in Freibädern gibt: von Pommes über rote Wurst bis hin zu Süßigkeiten und Eis. Auch für großen Andrang – bei Temperaturen über 30 Grad und Ferien sind bis zu 7000 Besucher im Bad – hat der neue Pächter Ideen. „Um Wartezeiten zu reduzieren, werden bei hohem Besucheraufkommen mobile Verkaufswagen mit Getränken und Eis im Freibad eingesetzt“, sagt Kai Hammami. Das Bad ist täglich von 7.30 bis 20.30 Uhr geöffnet, der Kiosk von 9 bis 19 Uhr. Je nach Auslastung könnten die Öffnungszeiten angepasst werden.

Der Gastro-Bereich im Bad wurde zwar mit diesem saniert und 2020 neu eröffnet. Seitdem hatte es aber mehrere Pächterwechsel gegeben. Erst am Dienstag der vergangenen Woche hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass der bisherige Betreiber abgesprungen ist, man aber mit mehreren Interessenten verhandele.