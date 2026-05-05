Neuer Name: Warum die Post verschwindet

Am Namen zeigt sich ein Trend, an wichtigeren Bereichen auch. Die Zustellung von Briefen wird noch weniger werden, kommentiert Christian Gottschalk.
Mit diesen Namen kann wohl kaum jemand etwas anfangen: Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn. Nie gehört? Die drei haben vor fast 60 Jahren in San Francisco einen Paketdienst gegründet. Vor knapp einem viertel Jahrhundert hat die Deutsche Post das Logistikunternehmen gekauft, das nach den Nachnamen ihrer Gründer benannt ist: DHL. Nun wird die Deutsche Post hierzulande als Name verschwinden, DHL bleibt. Für Nostalgiker ist das noch schlimmer als das neue Logo der Lufthansa, in dem das ziemlich einmalige Gelb einem langweiligen Weiß weichen musste.