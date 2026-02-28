Neuer Look bei der Fashion Week: Demi Moore überrascht mit neuem Bob bei Gucci-Show in Mailand

Demi Moore hat sich von ihren langen schwarzen Haaren getrennt. Bei der Gucci-Show auf der Mailänder Fashion Week zeigte sich die Schauspielerin mit einem welligen Bob - und sorgte damit bei ihren Fans für Begeisterung. Ebenfalls mit dabei: ihr Micro-Chihuahua Pilaf.
Demi Moore (63) hat für eine echte Überraschung gesorgt. Bei der Gucci-Show auf der Mailänder Fashion Week am Freitag (28. Februar) präsentierte sich die US-Schauspielerin mit einer völlig neuen Frisur. Statt ihrem Markenzeichen, den langen schwarzen Haaren, trug sie einen welligen Bob. An ihrer Seite: Micro-Chihuahua Pilaf, der in der ersten Reihe mit seinem Frauchen Platz nahm und die Models an sich vorbeiziehen ließ. Anschließend teilte die Schauspielerin ihren neuen Look stolz in den sozialen Medien.