Neuer Look bei der Fashion Week: Demi Moore überrascht mit neuem Bob bei Gucci-Show in Mailand

Demi Moore hat sich von ihren langen schwarzen Haaren getrennt. Bei der Gucci-Show auf der Mailänder Fashion Week zeigte sich die Schauspielerin mit einem welligen Bob - und sorgte damit bei ihren Fans für Begeisterung. Ebenfalls mit dabei: ihr Micro-Chihuahua Pilaf.

Demi Moore (63) hat für eine echte Überraschung gesorgt. Bei der Gucci-Show auf der Mailänder Fashion Week am Freitag (28. Februar) präsentierte sich die US-Schauspielerin mit einer völlig neuen Frisur. Statt ihrem Markenzeichen, den langen schwarzen Haaren, trug sie einen welligen Bob. An ihrer Seite: Micro-Chihuahua Pilaf, der in der ersten Reihe mit seinem Frauchen Platz nahm und die Models an sich vorbeiziehen ließ. Anschließend teilte die Schauspielerin ihren neuen Look stolz in den sozialen Medien.

Fans feiern die Typveränderung Bei dem Event setzte Moore zudem auf ein komplett schwarzes Outfit. Sie kombinierte eine figurbetonte Jacke mit enganliegenden Hosen und Absatzschuhen - klassisch und elegant. Ihre Anhänger überschlugen sich in den Kommentaren vor Begeisterung. "Wow, ich liebe alles an diesem Beitrag. Du siehst sensationell aus. Ich liebe den Schnitt", schrieb etwa ein Fan. Andere schwärmten von "Tres chic!" bis hin zu "KILLER LOOK HELLO???" und lobten, wie frisch der neue Schnitt die 63-Jährige wirken lasse.

Pikant an der Verwandlung: Noch vor Kurzem hatte Moore jede Absicht, sich von ihren langen Haaren zu trennen, weit von sich gewiesen. In einer Pressemitteilung für eine Haarpflegemarke, deren globale Markenbotschafterin sie ist, erklärte sie: "Es liegt eine echte Freiheit darin, dein Haar einfach sein zu lassen und es deine Geschichte erzählen zu lassen." Schönheit bedeute für sie, authentisch zu sein und sich selbst anzunehmen. Gegenüber dem "People"-Magazin bekräftigte die Oscar-nominierte Schauspielerin zudem, dass ihre langen Haare sich am meisten "nach ihr anfühlten".

Von der Haarpflege-Philosophie zum radikalen Schnitt

Im Alltag abseits von Filmsets setze Moore laut eigener Aussage auf minimales Styling und wenig Hitze. Lange Haare bräuchten vor allem eines: intensive Pflege. Wöchentlich gönne sie ihren Haaren eine Kur - nun dürfte die Pflegeroutine deutlich kürzer ausfallen.

Bei der Gucci-Show in Mailand war Moore allerdings nicht der einzige Hingucker. Auch Supermodel Kate Moss (52) zog die Blicke auf sich, als sie über den Laufsteg schritt. Der ikonische Gucci-String, der bereits in Tom Fords Frühjahr/Sommer-Kollektion 1997 seinen ersten Auftritt auf dem Catwalk feierte, erlebte dabei ein erneutes Revival.