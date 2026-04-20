RTL hat die nächste personelle Neuigkeit bekannt gegeben: Angela Finger-Erben wird nach dem Aus der "Punkt"-Sendungen am Morgen zur Mittagsausgabe wechseln. Dort bildet sie ein Duo mit ihrem bisherigen Kollegen Daniel Fischer. Die beiden moderieren im Wechsel mit Katja Burkard und Bernd Fuchs.

Nach dem Wegfall der frühen "Punkt"-Sendungen und einem neuen Morgen-Nachrichtenmagazin gibt es auch Veränderungen beim RTL-Mittagsformat "Punkt 12". Wie der Kölner Privatsender am Montagvormittag verkündet hat, wird es künftig ein vierköpfiges festes Moderationsteam geben, das in Duos vor der Kamera stehen wird. Katja Burkard (60) und Bernd Fuchs (53) bilden das eine, Angela Finger-Erben (46) und Daniel Fischer (49) das andere Team.

Moderations-Duo für "Punkt 12" wurde bereits seit September getestet "Mehr Team, mehr Perspektiven, mehr Dynamik", schwärmt RTL dazu in einer Pressemitteilung. Nach einer "mehrmonatigen, erfolgreichen Testphase" setze man bei "Punkt 12" ab Mai auf feste Moderations-Duos. Bereits im September 2025 hatte die langjährige alleinige Hauptmoderatorin Katja Burkard Daniel Fischer als Moderationspartner an die Seite bekommen. Zum erweiterten Moderationsteam gehört weiterhin Sabrina Ilski.

"Ein Traum geht in Erfüllung"

Angela Finger-Erben wird ihre "Punkt 12"-Premiere am 18. Mai feiern. Zusammen mit Daniel Fischer betonte sie in einem Instagram-Posting: "Wir verschieben unsere Arbeitszeit um 6 Stunden nach hinten." Sie würden sich "sooooo sehr" freuen und könnten es immer noch nicht glauben. "Ein Traum geht in Erfüllung!" Zudem freut sich Finger-Erben, dass ihr "Punkt 6"-Kollege Daniel Fischer an ihrer Seite bleibt. "Da kann also nix schief gehen!" Royal-Experte Michael Begasse (60) kommentierte die Personalnews mit den Worten: "Meeeega! Ich freue mich auf viele schöne gemeinsame Royal Talks".

Seit 2006 steht Finger-Erben bereits für RTL vor der Kamera und arbeitete für verschiedene Formate. So war sie schon VIP-Reporterin bei "Punkt 12", seit 2018 moderiert sie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach". Seit 2009 war sie Teil des Moderatorenteams von "Guten Morgen Deutschland" und "Punkt 6/7/8". Daniel Fischer ist seit 2022 für RTL in den Morgensendungen im Einsatz und präsentierte seit 2025 auch bereits in Doppelmoderation "Punkt 12". Er wird ab Mai 2026 zudem für das neue RTL/ntv Nachrichtenmagazin "Deutschland am Morgen" im Einsatz sein.

Die beiden werden künftig im Wechsel mit Katja Burkard und Bernd Fuchs durch die Mittagssendung führen. Burkard, die am 21. April ihren 61. Geburtstag feiert, ist bereits seit April 1997 die Hauptmoderatorin der Sendung "Punkt 12", die im Laufe der Jahre immer mehr Sendezeit erhielt. Ihr Kollege Bernd Fuchs ist ebenfalls schon sehr lange bei RTL. Er startete 1997 als Wetterexperte. Seit 2021 moderierte er "Punkt 12" vertretungsweise, seit 2025 gehört er zum festen Moderationsteam.

"Deutschland am Morgen" ab 4. Mai

Mit dem Aus von "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" endet eine Morgen-Tradition bei RTL. An die Stelle der drei Einzelsendungen tritt ab dem 4. Mai das gemeinsam mit ntv produzierte Nachrichtenmagazin "Deutschland am Morgen". Gesendet wird montags bis freitags zwischen 6 und 9 Uhr aus dem neu eingerichteten, vollautomatisierten ntv-Studio.

Vor der Kamera übernehmen neue Paarungen: Sabrina Ilski und Jörg Boecker bilden das eine Hauptduo, Sibylle Scharr und Jan Malte Andresen das andere. Ergänzt wird das Team durch Sarah Oswald und Daniel Fischer. Simon Beeck und Annett Möller gehören nicht zum neuen Line-up, ebenso wenig wie Vanessa Civiello.

Der Umbau ist Bestandteil des Restrukturierungsprogramms, mit dem RTL Deutschland Anfang des Jahres tiefgreifende Einschnitte angekündigt hatte. Rund 600 Stellen fallen weg, ein erheblicher Teil davon im Nachrichtenbereich. Neben den "Punkt"-Sendungen trafen die Streichungen bereits das Star-Magazin "Prominent" bei Vox sowie "Gala TV".