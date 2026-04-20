RTL hat die nächste personelle Neuigkeit bekannt gegeben: Angela Finger-Erben wird nach dem Aus der "Punkt"-Sendungen am Morgen zur Mittagsausgabe wechseln. Dort bildet sie ein Duo mit ihrem bisherigen Kollegen Daniel Fischer. Die beiden moderieren im Wechsel mit Katja Burkard und Bernd Fuchs.
Nach dem Wegfall der frühen "Punkt"-Sendungen und einem neuen Morgen-Nachrichtenmagazin gibt es auch Veränderungen beim RTL-Mittagsformat "Punkt 12". Wie der Kölner Privatsender am Montagvormittag verkündet hat, wird es künftig ein vierköpfiges festes Moderationsteam geben, das in Duos vor der Kamera stehen wird. Katja Burkard (60) und Bernd Fuchs (53) bilden das eine, Angela Finger-Erben (46) und Daniel Fischer (49) das andere Team.