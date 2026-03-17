Der erste Trailer zu "Outcome" ist da. In der neuen Regiearbeit von Jonah Hill spielt Keanu Reeves einen Hollywoodstar, dessen Ruf in Gefahr ist. Damit parodiert Reeves sein eigenes Image als Saubermann.

Im wahren Leben gilt Keanu Reeves (61) als einer der nettesten, skandalfreien Schauspieler Hollywoods. In dem Film "Outcome" spielt er mit diesem Image. Reeves verkörpert Reef Hawk, einen beliebten Filmstar, der erpresst wird. Ein geheimnisvolles Video soll seine dunkle Seite zeigen, seine Karriere wäre ruiniert. Apple TV hat nun den ersten offiziellen Trailer zu "Outcome" veröffentlicht. Die schwarze Komödie startet am 10. April 2026 bei dem Streamingdienst.

Reef Hawks Anwalt und Krisenmanager Ira Slitz hat eine Idee: Der Superstar soll alle Menschen aufsuchen, die er in der Vergangenheit hätte verletzten können. Auf diese Weise könnte er dem Erpresser auf die Schliche kommen. Zusammen mit seinen besten Freunden Kyle und Xander macht sich Hawk auf den Weg. Laut Trailer gibt es viele Menschen, die ihn hassen, darunter seine eigene Mutter.

"Outcome": Starbesetzung in Jonah Hills neuem Film

Neben Keanu Reeves, der sich selbst auf die Schippe nimmt, treten in "Outcome" etliche Stars auf. Cameron Diaz (53) und Matt Bomer (48) spielen seine Jugendfreunde. Für Reeves und Diaz ist der Film die erste Zusammenarbeit seit "Minnesota" aus dem Jahr 1996. In kleinen Rollen sind unter anderem Drew Barrymore (51), der Komiker David Spade (61) und das Model Kaia Gerber (24) zu sehen. Die Regielegende Martin Scorsese (83) verkörpert einen abgehalfterten Schauspielagenten.

Jonah Hill (42) spielt mit einer Glatze und silbernem Bart den Krisenmanager Ira Slitz. Außerdem führte Hill Regie und schrieb gemeinsam mit Ezra Woods das Drehbuch. Für den Schauspieler ist "Outcome" die neueste Regiearbeit. Nach seinem von der Kritik gefeierten Langfilmdebüt "Mid90s" (2018) drehte er die 2022 erschienene Doku "Stutz".