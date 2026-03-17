Der erste Trailer zu "Outcome" ist da. In der neuen Regiearbeit von Jonah Hill spielt Keanu Reeves einen Hollywoodstar, dessen Ruf in Gefahr ist. Damit parodiert Reeves sein eigenes Image als Saubermann.
Im wahren Leben gilt Keanu Reeves (61) als einer der nettesten, skandalfreien Schauspieler Hollywoods. In dem Film "Outcome" spielt er mit diesem Image. Reeves verkörpert Reef Hawk, einen beliebten Filmstar, der erpresst wird. Ein geheimnisvolles Video soll seine dunkle Seite zeigen, seine Karriere wäre ruiniert. Apple TV hat nun den ersten offiziellen Trailer zu "Outcome" veröffentlicht. Die schwarze Komödie startet am 10. April 2026 bei dem Streamingdienst.