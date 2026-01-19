Für ihre Kinder ist Gwyneth Paltrow im Filmgeschäft kürzergetreten. Nach dem Auszug von Apple und Moses fühlte sie eine "große Leere" in sich. Daraus befreite sie ihr neuer Film "Marty Supreme" mit Timothée Chalamet.
Als nach Tochter Apple (21) auch Sohn Moses (19) ausgezogen war, litt Gwyneth Paltrow (53) an einer Art Empty-Nest-Syndrom. Dies verriet sie laut "People" in einem öffentlichen Gespräch mit Kollegin Demi Moore (63). "Dann gingen meine Kinder aufs College, und ich hatte diese große Leere in meinem Leben, was meine Ziele und Orientierung anging", sagte sie wörtlich.