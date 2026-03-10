Neuer Fahrradbotschafter: Das neue Gesicht des Stuttgarter Radverkehrs soll kein Kummerkasten sein

Jonas Marwein ist Stuttgarts Fahrradbotschafter. Er soll strategisch arbeiten, nicht jeden Radweg-Ärger lösen. Seine Vorgänger wurden damit überhäuft.
Wer regelmäßig mit dem Rad durch Stuttgart fährt, kennt die neuralgischen Punkte. Jonas Marwein auch. Etwa die Ampel am Wilhelmsplatz, an der Radfahrer minutenlang warten, ehe sie die Hauptstätter Straße überqueren dürfen. Als Stuttgarts neuer Fahrradbotschafter wird der 36-Jährige durchaus auch solche Probleme ansprechen. Seine Hauptaufgabe aber ist eine andere: das große Ganze gestalten, nicht Einzelfälle abarbeiten oder Radwege planen.