Neuer DB-Reisezug: Premiere mit Schattenseiten

Die Deutsche Bahn verjüngt ihre ICE-Flotte. Der erste Fernzug aus Spanien soll neue Maßstäbe beim Komfort setzen – doch der Hersteller Talgo steckt in der Krise.
Auf Gleis 7 am Berliner Ostbahnhof feiert an diesem Freitag der ICE L seine Premiere. Erstmals stellt die Deutsche Bahn AG ihren neuen Reisezug den Medien vor. Für Konzernchefin Evelyn Palla wird es der erste öffentliche Auftritt im neuen Amt. An der Präsentation nehmen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder teil und Carlos de Palacio y Oriol, Vorstandsvorsitzender des spanischen Zugherstellers Talgo. Es soll ein Tag der guten Botschaften und schönen TV-Bilder werden – doch hinter den Kulissen gibt es Probleme.