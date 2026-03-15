Die Zulassungs- und Führerscheinstelle ist umgezogen. Die Schlangen sind auch am neuen Standort lang – doch es gibt Hoffnung für Kunden und Mitarbeitende. Ein Besuch.
Die alte Stuttgarter KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle hatte keinen guten Ruf. In der Krailenshaldenstraße in Feuerbach waren die Platzverhältnisse beengt, die Wartezeiten teils ewig. Kunden kamen manchmal schon mitten in der Nacht, um ihre Chancen zu erhöhen, vorgelassen zu werden. Ein Sicherheitsdienst musste für Ordnung sorgen. Der Hauptgrund: Personalmangel. Denn auch für die Beschäftigten waren die Verhältnisse alles andere als zufriedenstellend.