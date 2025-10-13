Neue Wirtin für Fasnetsverein: Es geht weiter im Filderer-Lokal

Über Monate stand das Restaurant des Fasnetsvereins aus Leinfelden leer, nun hat eine neue Wirtin übernommen. Sie und ihr Team sind keine Unbekannten in der Stadt.
Chérie hat sich bereits eingelebt. Mit einem großen Satz springt die bald fünfjährige Malteser-Hündin aus dem Auto und erkundet die Wiese auf eigene Faust. „Sie schaut nach, wer da war“, sagt ihr Frauchen Mary Gallo und lächelt breit. Chérie werde schon ihren Weg finden, erklärt sie. Das ist insofern erstaunlich, als Halterin und Hund noch gar nicht so lange hierher ins Gewerbegebiet, wo Unteraichen und Leinfelden ineinander übergehen, kommen. Hier an der Maybachstraße hat der Fasnetsverein Die Filderer seine Vereinsgaststätte, und Mary Gallo ist die neue Wirtin.