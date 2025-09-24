Neue Untersuchung zeigt: Jede vierte Straße in Stuttgart ist in einem desolaten Zustand

Seit Jahren steigen die Investitionen für die Sanierung und Erneuerung des Stuttgarter Straßennetzes – mit mäßigem Erfolg.
Die zurückhaltende Investitionspolitik in die wichtige Infrastruktur der Stadt tritt zunehmend deutlicher in Erscheinung. Auch immer mehr Straßen sind in einem desolaten Zustand. Das geht aus dem jüngsten Untersuchungsbericht hervor, der im gemeinderätlichen Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik vorgestellt wurde. Immerhin mehr als ein Viertel aller Straßen in der Landeshauptstadt sind demnach in einem desolaten Zustand.