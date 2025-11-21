Neue Unterkunft für die Helfer: THW-Finanzspritze in Millionenhöhe – auch den Leonberger OB freut’s

Freude allerorten über die 15 Millionen Euro, die der Bund für den Neubau der Leonberger THW-Unterkunft springen lässt. Doch es ist noch Geduld nötig.
Auch wenn das Technische Hilfswerk (THW) nicht unter dem Dach der Städte und Gemeinden angesiedelt ist, zeigt man sich in Leonberg hocherfreut über die massive Finanzspritze des Bundes. „Ich begrüße die Entscheidung des Bundes, das THW Leonberg zu fördern und in eine moderne Unterkunft zu investieren“, lässt jetzt Oberbürgermeister Martin Georg Cohn verlauten.