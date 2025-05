Nächstes Jahr gehen die Toten Hosen wieder auf Tour. „Trink aus! Wir müssen gehen“ heißt der Titel. Der Deutschland-Auftakt ist in Stuttgart. Wann der Kartenvorverkauf startet und das Konzert 2026 in Stuttgart stattfindet.

So funktioniert Marketing im Jahr 2025. Ein aktuelles Instagram-Video zeigt Campino und den Schauspieler Charly Hübner, sie sitzen am Rhein und angeln. „Wir gehen nochmal auf Tour nächstes Jahr“, sagt Campino.

Hübner erzählt, wie er beim letzten Mal zu spät kam, im VIP-Bereich alle standen und tanzten. Allein die After-Show-Party sei ganz okay gewesen. Jetzt aber 2026 noch eine Tour. Wie die denn heiße, will Hübner wissen? „Trink aus! Wir müssen gehen“ so die Antwort. Dann Stille der zwei Männer am Rhein. Die wohl erste Single zum wohl auch neuen Album erklingt mit eben jenen Worten.

Ob es eine Abschiedstour ist? Wer weiß das schon. Nach dem Tourauftakt am 8. Juni 2026 in Esch-sur-Lazette in Luxemburg, ist das erste Deutschlandkonzert am 13. Juni 2026 auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Es folgen Termine in Zürich, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin und vielen anderen Städten. Spielstätten sind natürlich die großen Stadien.

Der Ticket-Vorverkauf startet am 14. Mai um 18 Uhr, exklusiv auf www.dth.de