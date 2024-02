"TV total" ist eine deutsche Fernsehsendung, die ursprünglich von Stefan Raab moderiert wurde. Sie lief zunächst von 1999 bis 2015 auf ProSieben. Die Show war stets bekannt für ihre Vielfalt an Unterhaltungselementen, darunter Comedy, Musikacts, Spiele und Interviews.

"TV total" war und ist besonders beliebt für seine lockere und humorvolle Atmosphäre sowie für die unkonventionellen Ideen von Stefan Raab. Die Sendung hatte einen großen Einfluss auf die deutsche Fernsehlandschaft und wurde zu einem Kultklassiker.

Seit November 2021 moderiert Sebastian Pufpaff die Sendung in einer Neuauflage. Viele gewohnte und geliebte Elemente der Sendung wurden erhalten oder weitergeführt. So ist beispielsweise die Band „Heavytones“ rund um Wolfgang Dalheimer auch wieder vertreten.

Die lustige TV-Total-Stimme gehörte Manfred Winkens

Besonderes Element der Sendung: Die unverkennbare, lustige Stimme des Off-Sprechers. Der Off-Sprecher ist Manfred Winkens. Seine Identität wurde seitens der Produktionsfirma aber stets geheim gehalten.

Manfred Winkens war nur in zwei kurzen Momenten bei TV Total zu sehen. In der 12. Folge der 3. Staffel hatte er einen kurzen Auftritt in einem Einspielfilm. Seinen zweiten Auftritt hatte er in der letzten von Stefan Raab moderierten Sendung, wo er den Moderator auf die typisch humorvolle Art und Weise anmoderierte. Dabei verdeckte er seine Augen mit einer Brille, die an einen Zensurbalken erinnerte. Diese beiden Gelegenheiten waren die einzigen, bei denen er tatsächlich in TV Total zu sehen war.

Manfred "Mannix" Winkens ist ein deutscher Off-Sprecher, TV-Produzent und Regisseur. Seine Karriere begann als TV-Autor, bevor er sich auf die Vertonung von Einspielfilmen spezialisierte. Bekannt wurde er vor allem als Off-Sprecher in der Sendung TV Total und den dazugehörigen Sondersendungen, wo seine unverwechselbare Stimme zahlreiche Einspielfilme begleitete. Darüber hinaus führte er Regie bei den Musikvideos der Gewinner der von Stefan Raab veranstalteten Musikwettbewerbe, wie zum Beispiel "Can’t Wait Until Tonight" von Max Mutzke oder "Satellite" von Lena Meyer-Landrut.

Stefan Raab und Brainpool haben sich getrennt

Der Wechsel in der Besetzung kam überraschend, da keine offizielle Erklärung für das Ausscheiden von Manfred Winkens vorliegt. Die mögliche Ursache für Manfred Winkens' Ausscheiden könnte in den Veränderungen liegen, die im letzten Jahr zwischen Stefan Raab und der Produktionsfirma Brainpool stattgefunden haben. Obwohl Raab nicht mehr vor der Kamera auftrat, blieb er als Produzent und Programmentwickler aktiv. Die Zusammenarbeit zwischen Raab und Brainpool erstreckte sich über 25 Jahre, während derer er Erfolgssendungen wie "TV Total", "Schlag den Star" und die "Wok WM" entwickelte. Die Zusammenarbeit zwischen Raab und Brainpool endete Ende 2023.

Seit Anfang 2024 sind Stefan Raab und der ehemalige ProSieben-Chef Daniel Rosemann mit der neuen Produktionsfirma "Raab Entertainment" aktiv. Viele von Raab entwickelte Shows werden nun außerdem nicht mehr auf ProSieben, sondern auf dem Konkurrenzsender RTL ausgestrahlt. Ein Beispiel hierfür ist die von Raab produzierte Show "American Ice Football", in der Manfred Winkens' Stimme im Februar 2024 zu hören war. Diese Änderungen deuten darauf hin, dass Winkens' Abschied von TV Total mit den Umwälzungen hinter den Kulissen zusammenhängen könnte, auch wenn es keine offiziellen Erklärungen dazu gibt.

Peter Rütten ist die neue TV-Total-Stimme

Mit dem Eintritt von Peter Rütten in die Rolle des Off-Sprechers stehen die Erwartungen hoch. Rütten, dessen Vorgänger eine sehr beliebte und bekannte Stimme war, muss sich nun beweisen. Peter Rütten ist Comedy-Autor und Schauspieler. Bekannt ist er als Moderator der Sendung „SchleFaZ – Die Schlechtesten Filme aller Zeiten“ (bislang Tele 5, demnächst RTL). Als Sprecher konnte man ihn bereits bei der Game Show „Crash Games“ sowie bei „Claudias House of Love“ hören.

Die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen, dass viele Fans die vertraute Stimme von Manfred Winkens vermissen und sich erst an die neue Stimme gewöhnen müssen. In den Kommentaren auf Instagram heißt es da beispielsweise „Wo ist die geile Stimme hin? Ohne ihn fehlt etwas bei TV Total.“ oder „Wo ist eigentlich die Stimme, die bisher alle Beiträge eingesprochen hat? Die neue Stimme ist leider nicht mehr ansatzweise so gut…“

Die Zukunft von TV Total mit Peter Rütten als Off-Sprecher bleibt abzuwarten. Es wird sich zeigen, wie das Publikum auf die Veränderung reagiert und ob Rütten die hohen Erwartungen erfüllen kann, die an die Rolle des Off-Sprechers geknüpft sind. Bis dahin wird die Diskussion über die Stimme im Hintergrund der Sendung sicherlich weitergehen.