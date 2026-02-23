Kurz vor dem Start der 19. "Let's Dance"-Staffel am 27. Februar muss Profitänzer Mika Tatarkin verletzungsbedingt passen. Für den 29-Jährigen springt Alexandru Ionel ein, der eigentlich eine Pause einlegen wollte.
Die neue Staffel "Let's Dance" hat noch gar nicht begonnen und schon vor der ersten Sendung gibt es einen Rückschlag. Wie der offizielle Instagram-Account der RTL-Tanzshow verkündet, kann Profitänzer Mika Tatarkin (29) in diesem Jahr nicht antreten. Er hat einen "Anriss am Bizepsanker erlitten" und muss deshalb in der 19. Staffel passen.