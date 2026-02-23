Kurz vor dem Start der 19. "Let's Dance"-Staffel am 27. Februar muss Profitänzer Mika Tatarkin verletzungsbedingt passen. Für den 29-Jährigen springt Alexandru Ionel ein, der eigentlich eine Pause einlegen wollte.

Die neue Staffel "Let's Dance" hat noch gar nicht begonnen und schon vor der ersten Sendung gibt es einen Rückschlag. Wie der offizielle Instagram-Account der RTL-Tanzshow verkündet, kann Profitänzer Mika Tatarkin (29) in diesem Jahr nicht antreten. Er hat einen "Anriss am Bizepsanker erlitten" und muss deshalb in der 19. Staffel passen.

Alexandru Ionel springt kurzfristig ein Für Tatarkin übernimmt ein bekanntes Gesicht aus der "Let's Dance"-Familie: Alexandru Ionel (31), der seit 2021 zum Profi-Cast gehört und im vergangenen Jahr mit Stuntfrau Marie Mouroum den fünften Platz belegte.

Ionel hatte eigentlich vorgehabt, in dieser Staffel eine Pause von seinem TV-Engagement einzulegen. Der praktizierende Zahnarzt wollte sich nach eigener Aussage auf neue Projekte und seine Familie konzentrieren. "Manchmal bedeutet Nicht-dabei-Sein auch Zeit, andere Dinge zu vollenden", hatte er Ende Januar auf Instagram begründet. Durch seine Frau Patricija Ionel, die in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal mittanzt, könne er dennoch Teil der Show sein.

Keine Erfolgsgeschichte für Mika Tatarkin

Für Mika Tatarkin ist der Ausfall besonders bitter, denn seine bisherige "Let's Dance"-Bilanz fällt ohnehin denkbar knapp aus. 2024 hatte der hessische Landesmeister im Latein an der Seite von Komikerin Maria Clara Groppler seine Premiere in der Show gefeiert. Doch bereits in der ersten Folge schieden die beiden aus.

Dennoch dürfte Tarakin viel von "Let's Dance" mitbekommen. Dieses Jahr ist erstmals Victoria Sauerwald dabei, mit der er nicht nur zusammen bei Turnieren antritt, sondern auch privat in einer Beziehung ist.

Die neue Staffel startet am 27. Februar also ohne ihn bei RTL. Dafür sind neben Sauerwald und den Ionels wieder altbekannte Gesichter wie Kathrin Menzinger, Massimo Sinató, Ekaterina Leonova oder Valentin Lusin als Profitänzer dabei. Sie wollen das maximale Talent aus den Promikandidaten Ross Antony, Esther Schweins, Sonya Kraus, Anna-Carina Woitschack und Co. herauskitzeln.