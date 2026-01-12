Seit 2025 stehen auch Ingrid van Bergen und Nadja "Naddel" Abd el Farrag auf der traurigen Liste der verstorbenen Dschungelstars. Damit leben bereits zwölf frühere Kandidaten der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sowie Moderator Dirk Bach nicht mehr.

Am 23. Januar startet das beliebte Dschungelcamp in die 19. Staffel (täglich um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+). Im Laufe von inzwischen mehr als zwei Jahrzehnten nahmen schon mehr als 200 mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten teil. Von einigen dieser früheren Stars mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer inzwischen für immer Abschied nehmen.

Ingrid van Bergen Am 28. November 2025 erschütterte die Nachricht von Ingrid van Bergens (1931-2025) Tod die Dschungelcamp-Fans. Die Schauspielerin starb im Alter von 94 Jahren in ihrem Zuhause im niedersächsischen Eyendorf. Im Alter von 77 Jahren nahm sie im Januar 2009 an der vierten Staffel der RTL-Show teil und konnte diese schließlich als Siegerin verlassen. Sie sicherte sich damit einen nachhaltigen Platz in der Geschichte des Dschungelcamps und ist bis dato die älteste Dschungel-Hoheit.

Nadja Abd el Farrag

Nadja Abd el Farrag (1965-2025) starb wie Ingrid van Bergen im vergangenen Jahr. Sie nahm 2004 an der zweiten Staffel teil und erreichte den achten Platz. Die unter dem Spitznamen "Naddel" bekannt gewordene Ex von Dieter Bohlen (71) erlag am 9. Mai 2025 in einer Hamburger Klinik einem Organversagen. Sie wurde nur 60 Jahre alt.

Helmut Berger

Schauspiellegende Helmut Berger (1944-2023) verstarb am 18. Mai 2023 wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag in seiner Heimatstadt Salzburg. Er hatte sich für die siebte Staffel 2013 im Alter von 68 Jahren in den Dschungel gewagt, musste die Show wegen zu großer Hitze jedoch nach Entscheidung der Mediziner bereits nach drei Tagen verlassen.

Willi Herren

Der Entertainer Willi Herren (1975-2021) war wie Nadja Abd el Farrag in der zweiten Staffel dabei und wurde schließlich Dritter. Wie seine einstige Lagerfeuer-Kollegin starb auch er viel zu früh: Am 20. April 2021 wurde Herren leblos in seiner Kölner Wohnung gefunden - mit nur 45 Jahren.

Werner Böhm

Musiker Werner Böhm (1941-2020), der mit seiner Kunstfigur Gottlieb Wendehals berühmt wurde, nahm 2004 an der allerersten Staffel teil. Er landete auf dem fünften Platz. Am 2. Juni 2020 starb der "Polonäse Blankenese"-Sänger auf Gran Canaria, wo er erst Anfang des Jahres ein Appartement bezogen hatte, im Schlaf an Herzversagen. Er wurde 78 Jahre alt.

Walter Freiwald

Walter Freiwald (1954-2019) belegte in der neunten Staffel 2015 den sechsten Platz. Mit damals 60 Jahren war er der älteste Promi in der Lagerfeuer-Runde. Am 16. November 2019 starb der frühere "Der Preis ist heiß"-Star im Alter von 65 Jahren. Nur wenige Tage zuvor hatte er seine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Auch der Dschungelkönig der allerersten Staffel, Costa Cordalis (1944-2019), lebt nicht mehr. Der Schlagerstar begeisterte das Publikum in der Premierenausgabe 2004. Später wurde er Schwiegervater von TV-Star Daniela Katzenberger (39) und stolzer Opa von Enkelin Sophia (10). Im Jahr 2019 plagten ihn dann viele gesundheitliche Probleme - und am 2. Juli musste seine Familie endgültig von ihm Abschied nehmen. Cordalis starb im Alter von 75 Jahren an Organversagen. 2023 war er dann in "seinem" TV-Format noch einmal sehr präsent: Sohn Lucas (58) zog ins Camp, teilte Erinnerungen an seinen berühmten Vater und wollte wie er die Krone holen. Er verließ die Sendung schließlich aber als Drittplatzierter.

Jens Büchner

Kult-Auswanderer Jens Büchner (1969-2018) schaffte in der elften Staffel 2017 den sechsten Platz. Nicht einmal zwei Jahre später starb er an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung, die er bis zum Ende vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hatte. Am 17. November 2018 erlag er in seiner Wahlheimat Mallorca dem "kurzen, aber schweren Kampf", wie seine Agentur mitteilte. Büchner wurde nur 49 Jahre alt und hinterließ seine Ehefrau Daniela (47), die 2020 in Erinnerung an den Verstorbenen ebenfalls ins Dschungelcamp zog. Die fünffache Mutter erreichte den dritten Platz.

Daniel Küblböck

Auch der ehemalige "DSDS"-Paradiesvogel Daniel Küblböck (1985-2018) verstarb tragisch und viel zu früh. Der Sänger, der mit Costa Cordalis und Werner Böhm an der ersten Dschungelcamp-Staffel teilgenommen hatte, verschwand im Alter von 33 Jahren Anfang September 2018 während einer Kreuzfahrtreise, bei der er über Bord gegangen sein soll.

Gunter Gabriel

Musiker Gunter Gabriel (1942-2017) saß mit 73 Jahren in der zehnten Staffel 2016 am Lagerfeuer. Hitze und Hunger machten ihm aber derart zu schaffen, dass er das Camp nach vier Tagen abbrach. Rund eineinhalb Jahre später stürzte Gunter Gabriel im Juni 2017, einen Tag vor seinem 75. Geburtstag. Dabei hatte er sich einen dreifachen Bruch des ersten Halswirbels zugezogen, wenige Tage später starb er in einer Klinik in Hannover.

Rolf Zacher

In der Jubiläumsstaffel 2016 war auch Schauspieler Rolf Zacher (1941-2018) dabei - er war damals sogar schon 74 Jahre und damit der älteste Kandidat der Runde. Er verließ die Show aus gesundheitlichen Gründen am achten Tag. Wegen Herzbeschwerden wurde der Schauspieler aus dem Camp direkt in ein Krankenhaus gebracht. Nur zwei Jahre nach seiner Teilnahme starb Zacher Anfang 2018 im Alter von 76 Jahren.

Günther Kaufmann

In der vierten Staffel 2009, in der Ingrid van Bergen Dschungelkönigin wurde, saß auch Schauspieler Günther Kaufmann (1947-2012) am Lagerfeuer. Er schaffte es auf den sechsten Platz. Rund drei Jahre später brach er in Berlin auf offener Straße zusammen und starb am 10. Mai 2012 im Alter von 64 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts.

Moderator Dirk Bach

Unvergessen ist auch Moderator Dirk Bach (1961-2012), der im Alter von 51 Jahren ganz unerwartet gestorben ist. Er wurde am 1. Oktober 2012 in seiner Wohnung in Berlin tot aufgefunden, wo er Herzproblemen erlag. Der Komiker war Dschungelcamp-Gastgeber der ersten Stunde und führte zusammen mit Sonja Zietlow (57) von 2004 bis 2012 durch die Sendung. Seine schwere Nachfolge trat Daniel Hartwich (47) an, der von 2013 bis 2022 an der Seite von Zietlow moderierte. 2023 übernahm Jan Köppen (42).