Seit 2025 stehen auch Ingrid van Bergen und Nadja "Naddel" Abd el Farrag auf der traurigen Liste der verstorbenen Dschungelstars. Damit leben bereits zwölf frühere Kandidaten der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sowie Moderator Dirk Bach nicht mehr.
Am 23. Januar startet das beliebte Dschungelcamp in die 19. Staffel (täglich um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+). Im Laufe von inzwischen mehr als zwei Jahrzehnten nahmen schon mehr als 200 mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten teil. Von einigen dieser früheren Stars mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer inzwischen für immer Abschied nehmen.