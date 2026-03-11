In Marbach (Kreis Ludwigsburg) sollen im Gebiet Lauerbäumle die Sportstätten gebündelt werden. Auch Busse sollen dort halten. Dafür zeichnet sich sogar ein Enteignungsverfahren ab.
Rekordverdächtige zehn Jahre lag der Bebauungsplanentwurf für das Sport- und Freizeitzentrum Lauerbäumle in Marbach quasi auf Eis. Andere Projekte waren in der Prioritätenliste vorbeigezogen, ein Kinderhaus und eine Sporthalle zudem zwischenzeitlich auf dem Gelände errichtet worden, der erste ganz große Druck damit draußen. Ferner waren Gutachten veraltet, mussten aktualisiert werden. Und, und, und. Doch nun forciert die Stadt die Planungen wieder, die es nach wie vor in sich haben – und in Teilen auch umstritten sind und auf Widerstand stoßen.