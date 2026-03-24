Eine Reihe von Ritualmorden nach Motiven des "Struwwelpeter" führt eine BKA-Ermittlerin zurück in ihre Heimat. HBO Max hat den Drehstart der noch unbetitelten Serie von den "Dark"-Machern bekannt gegeben und zugleich erste Stars der Produktion vorgestellt.

Zum Deutschland-Start von HBO Max im Januar 2026 kündigte der Streamingdienst auch erste deutsche Eigenproduktionen an. Genannt wurde unter anderem eine Thrillerserie nach Motiven des "Struwwelpeter". Im Mittelpunkt steht eine BKA-Ermittlerin, die eine Reihe von Ritualmorden aufklären muss, die sich an Figuren und Motiven des Kinderbuchklassikers orientieren. Viele Details waren zunächst noch nicht bekannt. Nun gibt es jedoch erstmals nähere Informationen zu der Serie von den "Dark"-Machern Jantje Friese (48) und Baran bo Odar (47).

Wie HBO Max in einer Pressemitteilung bekannt gab, haben die Dreharbeiten in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt bereits begonnen. Einen offiziellen Titel gibt es bislang allerdings noch nicht.

Stars aus "Dark" und "Babylon Berlin" dabei

Zugleich nannte HBO Max erstmals die Besetzung des Serienprojekts. Die Hauptrolle der BKA-Ermittlerin Anja Vogler übernimmt Lisa Vicari (29), die bereits in "Dark" als Martha Nielsen eine zentrale Rolle spielte.

An ihrer Seite ist Peter Kurth (68) als Norbert Troschitz zu sehen. Der Charakterdarsteller war bereits in "Babylon Berlin" und im "Polizeiruf 110" in markanten Polizistenrollen zu erleben. Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Merlin Rose (33), Maria Simon (50), Mišel Matičević (55) und Stipe Erceg (51).

Die Story der "Struwwelpeter"-Serie

Anja Vogler wird durch die Ritualmorde gezwungen, in ihre Heimat zurückzukehren. Während sie den Täter jagt, "muss sie auch ihrer eigenen Schuld ins Auge sehen - und dem Sohn, den sie einst zurückgelassen hat".

Hinter dem Projekt stehen dabei mehrere bekannte Namen: Die Bücher zur Serie stammen von Serienschöpfer Matija Dragojević und Co-Headwriter Bob Konrad. Als Produzenten sind unter anderem Jantje Friese und Baran bo Odar an Bord, die mit "Dark" und "1899" international Erfolge feierten. Die Regie aller sechs Folgen übernimmt Lennart Ruff, der bereits die deutsche Netflix-Serie "Unfamiliar" inszenierte.

"Struwwelpeter" wird "grausame Realität"

Der 1844 vom Frankfurter Psychiater Heinrich Hoffmann erschaffene "Struwwelpeter" zählt zu den bekanntesten deutschen Kinderbüchern und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. "Die Geschichten aus ,Struwwelpeter' haben weit über die deutschen Grenzen hinaus Generationen von Kindern verstört. In unserer Serie werden sie zu grausamer Realität", erklärte Anke Greifeneder, Chefin der deutschsprachigen Produktionen von HBO Max.

Die Serie sei "nicht einfach nur ein spannender Thriller, sondern erlaubt uns, existenzielle Themen zu erkunden: Strafe und Vergebung, Verantwortung und die Frage, was uns zu guten Eltern, zu guten Menschen macht".

Mit "Banksters" hat HBO bereits seine erste deutsche Eigenproduktion an den Start gebracht. Im Herbst soll mit "4 Blocks Zero" die Vorgeschichte zum Erfolgsformat "4 Blocks" folgen. Zudem ist eine weitere, noch unbetitelte Dokuserie geplant, die sich mit dem Diebstahl der Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Berliner Bode-Museum im Jahr 2017 befasst.