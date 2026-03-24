Eine Reihe von Ritualmorden nach Motiven des "Struwwelpeter" führt eine BKA-Ermittlerin zurück in ihre Heimat. HBO Max hat den Drehstart der noch unbetitelten Serie von den "Dark"-Machern bekannt gegeben und zugleich erste Stars der Produktion vorgestellt.
Zum Deutschland-Start von HBO Max im Januar 2026 kündigte der Streamingdienst auch erste deutsche Eigenproduktionen an. Genannt wurde unter anderem eine Thrillerserie nach Motiven des "Struwwelpeter". Im Mittelpunkt steht eine BKA-Ermittlerin, die eine Reihe von Ritualmorden aufklären muss, die sich an Figuren und Motiven des Kinderbuchklassikers orientieren. Viele Details waren zunächst noch nicht bekannt. Nun gibt es jedoch erstmals nähere Informationen zu der Serie von den "Dark"-Machern Jantje Friese (48) und Baran bo Odar (47).