Eine Welt, in der die ultimative Anmut nur einen Nadelstich entfernt ist? Die neue Serie "The Beauty" von Horror-Mastermind Ryan Murphy zeigt die hässlichste Fratze des modernen Schönheitswahns.
Mit dem Schönheitswahn ist das so eine Sache: Irgendwann scheint dabei stets die Grenze zwischen eigenem Wunsch und latentem Druck von außen zu verschwimmen. Immer verbunden mit der Frage: Wie weit ist man bereit zu gehen, um zumindest optisch noch ein paar weitere Jahre von der Uhr zu nehmen? Falten weglasern, Nervengift spritzen, risikoreiche Trans- und/oder Implantate? Manch einer bezahlte den Traum vom sprudelnden Jungbrunnen schon mit dem Leben.